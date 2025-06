Saznaću tvoju prošlost od 18. godine: Sofija najavila žestoko raskrinkavanje Anđele nakon Elite, pa joj zajedno s Gastozom zadala novi udarac! (VIDEO)

Žestoko!

U toku su ''Nominacije'' i ove noći će Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imati prilike da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Naredna je reč dobila Sofija Janićijević.

- Ne volim kad me neko provlači, a pogotovo ne osobe za koje smatram da zbog svojih grešaka i prošlosti nemaju pravo da me savetuju. Ja tebi i Gastozu nikada nisam ugrozila vezu, a jedini dečko koji mi se dopao je Terza. Gastoz i ja nikada nismo ostali nasamo, uvek je tu neka osoba. Mislim da si jako pogrešila kada sam ja u pitanju i moja greška nije dovoljan razlog da me onako vređaš i onakve stvari meni izgovaraš. Ti i Uroš ste isti i ja to vidim. Izvrćeš u trenutku i lažeš, vređaš na sve moguće načine. Jedina provokacija upućena tebi je bila na ovoj žurki, a Gastoza ću pominjati do kraja. Čim izađem ću naći sve o tebi od tvoje 18. godine i dokazati da si ober k*rvetina - rekla je Sofija, pa se osvrnula na Gastoza:

- Ja samo želim da mi ti potvrdiš da li si stvarno za mene rekao da sam neozbiljna devojka koju može da ima kad hoće - rekla je Sofijam pa joj je Gastoz odgovorio:

- Ja sam samo rekao da sam s devojkama poput tvog fizičkog izgleda bio milion. Ti si mene više puta iznenadila u odnosu s Terzom i jako si zrela za svoje godine - rekao je Gastoz.

- Ne mislim da su bili fejk, ali ova veza svakako ne može da funkcioniše. On je totalno drugačiji tip i nije neko ko može da smiruje devojku četrdeset minuta. U ovom slučaju ću naravno ostaviti Gastoza - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić