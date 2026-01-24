LETELO PERJE NA ŠOLAKOVOJ TV! Marinika ljuta, u sukobu sa novinarkom: Kome da se sklonimo? Lomparu i Bakiću? (VIDEO)

Gledaoci Šolakove televizije Nova S svedočili su neprijatnoj atmosferi i otvorenom sukobu u programu uživo, kada je predstavnica opozicije Marinika Tepić ušla u žestok verbalni okršaj sa voditeljkom.

Naime, Đilasova miljenica Marinika Tepić, vidno ljuta i nervozna, "oplela" je po tzv. studentskoj listi i unutrašnjim kritičarima opozicije. Tokom razgovora, rasprava je eskalirala u trenutku kada se povela tema o unutrašnjim odnosima u opozicionim krugovima i zahtevima da se trenutni lideri povuku.

"Kome da se sklonimo?"

Vidno iznervirana, Marinika je reagovala povišenim tonom i izgovorila rečenicu koja je odmah izazvala buru na društvenim mrežama:

- Kome da se sklonimo? Lomparu i Bakiću?! - odbrusila je Tepićeva, demonstrirajući otvoreno nezadovoljstvo i netrpeljivost prema intelektualcima koji se ne slažu sa njenom politikom.

Duboke podele u opoziciji

Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje dubokih podela unutar opozicionog spektra, ali i odnosa između političara i medija koji im inače pružaju otvorenu podršku.

Podsetimo, profesor Milo Lompar nedavno se našao na udaru jer je otvoreno ukazao da Tonino Picula nije dobar izbor za Srbiju zbog svojih stavova i prošlosti. Očigledno je da ovakvi stavovi smetaju Mariniki Tepić, koja je danas u studiju pokazala da nema tolerancije za drugačije mišljenje, čak ni kada dolazi od uglednih profesora.

Autor: Pink.rs