Kakvo iznenađenje! Umesto Zorice Brunclik večeras je u žiriju ONA!

Obećala je da će dostojno menjati Zoricu.

Večerašnje izdanje emisije "Pinkove zvezde" počelo je, kao i obično, tako što je voditeljka Bojana Lazić najavila i pozdravila članove žirija. Ovoga puta, dogodila se velika promena, pa tako umesto Zorice Brunclik mesto stručnog žirija zauzima Rada Manojlović.

- Čast mi je! Malo me je uplašila ona zujalica na početku oko tebe što leti, a ja dete sa sela ne znam šta je to. Srećna sam što sam ovde, u najgledanijoj emisiji, sa ovakvim članovima žirija, sa ovakvom publikom. Menjamo Zoricu i biću poštena - rekla je Rada.

Autor: R.L.