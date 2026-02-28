AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Kakvo iznenađenje! Umesto Zorice Brunclik večeras je u žiriju ONA!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Obećala je da će dostojno menjati Zoricu.

Večerašnje izdanje emisije "Pinkove zvezde" počelo je, kao i obično, tako što je voditeljka Bojana Lazić najavila i pozdravila članove žirija. Ovoga puta, dogodila se velika promena, pa tako umesto Zorice Brunclik mesto stručnog žirija zauzima Rada Manojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čast mi je! Malo me je uplašila ona zujalica na početku oko tebe što leti, a ja dete sa sela ne znam šta je to. Srećna sam što sam ovde, u najgledanijoj emisiji, sa ovakvim članovima žirija, sa ovakvom publikom. Menjamo Zoricu i biću poštena - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

