Nova energija! Umesto Zorice Brunclik večeras u crvenoj stolici sedi on!

Otkrio da već ima tremu.

Najnovije izdanje muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" upravo je počelo, a voditeljka Bojana Lazić je, kao i svaki put, prvo najavila članove žirija. Osim standardne postave - Viki Miljković, Jelene Karleuše, Dragana Stojkovića Bosanca i Dragomira Despića Desingerice, u crvenoj stolici večeras sedi i Radiša Trajković Đani, i to na mestu Zorice Brunclik.

- Dobro sam, malo treme ima, ali tu su kolege da me podrže - rekao je Đani.

- Đani koga najviše voliš od članova žirija - pitala je Bojana.

- Sve podjednako, iskreno. Viki mi je komšinica, Jecu volim ovako kao ribu, Desinger brat od tetke, ćale (Bosanac) je tu - naveo je Đani.

Autor: R.L.