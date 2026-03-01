Viki pružila petnaestogodišnjoj Ivanini Petrovoj slamku spasa: Čekamo te ovde za godinu ili dve!

Da li je ovo zaista kraj za nju?

Sledeća kandidatkinja ove noći bila je Ivanina Petrova, koja je ovoga puta izvela pesmu Lepe Brene "Perice moja merice", a njena mentorka je večeras Rada Manojlović.

Nakon ovoga, ona je ostala verna Breni pa je otpevala još jednu njenu pesmu "Hajde da se volimo". Potom je i žiri rekao svoje - ona je dobila samo jedan pozitivan glas od Viki.

- Toliko je bila slatka, lepa energija, tonski loše, i ritmički loše, bežala ti je matrica, jurila si, to je samo tvoje neiksustvo, ti si veliki talenat, fali ti možda godina ili dve, i da nam se vratiš, sačekaćemo te, i ovo je veliki uspeh, ja sam isto dala ne, ali kako je krenulo da se ređa, bilo mi je žao. Mnogo si se lepo sredila i htela sam da te vidim još jednom u baražu - rekla je Viki.

- BNlo je dosta amaterski i nezrelo, predaleko je taj treći krug, i ovo je već ogroman uspeh, za sledeću sezonu će biti baš onako, mi ćemo sedeti ovde i čekati te - rekao je Desingerica.

- Haljina ti je prelepa, cipelice i haljina, san snova, bravo. Ako je to neko napravio, jako je talentovan, bravo za scenski pokret, gledanje u kameru. Kad je reč o pevanju, koji su ti još afiniteti, ja smatram da si ti večeras bila odlična glumica, glumila si nastup, scenski nastup ti je perfektan, ali nisam sigurna da ti je budućnost u pevanju. Samim tim što si došla maltene do četvrtog kruga, govori da ima nešto u tebi, ali ovo je tvoj maksimum - rekla je Jelena.

- Ti si talenat i po, ali dobro i glumiš, na FDU neće primiti glumca koji je nemuzikalna, imaš šansu. Meni si bila top vizuelno, ali je Brena pretežak program, Brena ima razdragan repertoar. Mislim da se išlo na šarm, žao mi je što Zorica nije tu, pretežak ti je ovo program za tebe, Brena uopšte nije slatka za pevanje, ko peva Brenu kako treba sto posto dobija glasove - rekao je Bosanac.

- Rođena si za scenu, više sreće - poručila je Rada.

Autor: R.L.