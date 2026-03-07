Zbog negativnih glasova za Hamita, Karleuša povilenela, pobacala sve: Od večeras ste naj*bali, sve ću da vas KADIM (VIDEO)

'Ruka će mi se osušiti ako tvom kandidatu dam glas', vikala je Jelena.

Četvrti kandidat u večerašnjoj emisiji "Pinkove zvezde" bio je Hamit Eminović, koji se ovoga puta predstavio pesmom Halida Bešlića "Okuj me care", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Šabana Šaulića "Gde ste sada drugovi", a nakon nastupa usledili su glasovi stručnog žirija - on je dobio tri ne, a samo jedno da od Desingerice.

- Meni vokalno baš prija, do j*ja to radiš, ali tvoj pristup je... Gledanje u pod... Meni se sviđa kako se peva, ali nije čas muzičkog. Gledao si u pod i bilo je dosadno, bilo je tačno, ali malo dosadno. Svi generalno dobro zvuče u ovom krugu - naveo je Desingerica.

- Pošto su ovi prethodni baš bili zanimljivi do Boga, ova od Viki je baš bila preinteresantna - rekla je Karleuša.

- Ne možeš da porediš, budi realna - rekla je Viki.

- Sram vas bilo za tri ne, i tebe Bosanac, ti kao veliki stručnjak, nisi smeo da daš ne, naj*bali ste u ostatku emisije, pa evo gledaj - urlala je Karleuša i pobacala papire.

- Čekaj demonu, šta ti je, daj kandilo ovoj ženi - naveo je Desingerica.

- Kandilo će da vam bude, kreće kandilo vaše od večeras, svakog ću da kadim. Hajde popadijo, osveštaj me - rekla je Jelena.

- U prvoj pesmi krajevi, svi su bili loši, nijedan izdržavani ton nije izdržala - počela je Viki.

- Bitno je da je tvoja kandidatkinja bila za sva četiri, ruka će mi se osušiti ako tvojim kandidatima dam glas - urlala je Karleuša.

- Izvini što sam dao ne, ali dosta je falširao - rekao je Đani.

- Hajde Viki ti objasni stručnjak i taj do tebe, da objasni zašto su falševi, muzički objasni šta ga je vuklo u falševe - naveo je Bosanac.

- Ti se šlihtaš Kemišu - rekla je Viki.

- Prva pesma je u šest osmina, nije ti bio jasan ritam - rekao je Bosanac.

- On ne zna bolje da objasni, jer on meša dugmiće sa kalkulatorom, melizmi, kontra melizmi. Brka kalkulator - rekao je Desingerica.

- Šest osmina i Bešlić je jedini pevač koji sa malo ukrasa izgovara taj tekst besprekorno, da nema ni levo ni desno, moraš ispoštovati taj ritam, to te je zbunilo. Šaban ti leži, ali nije bio izrađen - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.