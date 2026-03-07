Sve vreme je gledala u telefon i zabola mi NOŽ U LEĐA! Desingerica na ivici svađe sa Viki zbog Jovane Stošić (VIDEO)

Nije mu bila prijatno.

Jovana Stošić naredna je kandidatkinja koja se predstavila sturčnom žiriju i publici i to sa pesmom Parnog valjka "Dođi", a njen mentor je Desingerica.

Odmah potom, ona je otpevala i pesmu "Kesteni" koju u originalu izvodi grupa "Alisa", a nakon nastupa usledili su glasovi žirija - ona je dobila tri da, dok je samo Viki glasala negativno.

- Viki me baš iznenadila, ali oprostićemo joj jer je sve vreme gledala u telefon - rekao je Desingerica.

- Nisam, ja sam se slikala, a to ti govori sve o mom glasanju - rekla je Viki.

- Ovo je tvoje najbolje veče do sada, nikad nisi bolje pevala, moramo malo poraditi na scenskom nastupu, ja sam gledala u ovaj špic, ali bila si najbolja do sad. Jasno je što Viki nije dala glas, ona ne razume ovu vrstu muzike - rekla je Jelena.

- Vrhusnki je otpevala, meni je top. Fizički može malo da smrša - rekao je Đani.

- Mislim da je ovo bio jedan dobar nastup, ali mi je falilo u prvoj pesmi te jekavice, malo je falilo da zamiriše. Imam jednu primedbu, kao poznati stilista, mislim da je prekratko, a i te štulice na nogama ti nisu dale da se pomeriš s mesta - rekao je Bosanac.

- Ako sam ja osakatila nekog, produkcija može da ispravi. Ti izgledaš prelepo, ali ceo nastup mi je bio dosadan. Ne kažem da je bila loša. Gledala sam, kao da ti je bilo neprijatno, kao da si bila nesnađena, nisi izbacila ono što bilo za četiri glasa - rekla je Viki.

- Ne znam zašto mi je Viki ovo uradila, dobio sam nož u leđa lagan, mislim da je bila bolja od njene kandidatkinje kojoj smo dali četiri da. Obe su bile glamurozne, ali je tvoja bila u drugoj pesmi lošija, a moja je bila u obe odlična - rekao je Desingerica.

Ognjen je u ime produkcije odlučio da ona ipak ide u baraž.

Autor: R.L.