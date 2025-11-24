AKTUELNO

Zadruga

Ako mi Stefan kaže, PRECRTAĆU JE ZA SVA VREMENA! Milan se pravdao zbog PRISNOSTI sa Sofijom, Karić mu sve vreme u mislima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako.

Pred zoru Milan Stojičković razgovarao je sa Lukom Vujovićem i Lepim Mićom o Sofiji Janićijević.

Oni su mu zamerili što je prisan sa njom, usprkos Stefanu Kariću, koji mu je prijatelj.

- U kući je ovde bio svako sa svakim, i dalje su svi prijatelji, svi pričaju - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stefan nije bio sa Sofijom, pa da on može da ti zameri, nego je pitanje da li je ona pokušala da uništi vezu njega i Andree. Oni nisu znali da je on već raskinuo sa Andreom - rekao je Luka.

- Ti si izabrao Sofiju, družiš se sa njom, pričaš, ako se poznaješ sa Stefanom, ako ti je on brat, a ona je Stefana namestila, šta imaš da pričaš sa njom - besno je rekao Mića.

- Ona je meni sve ispričala - naveo je Milan.

- Je l' misliš da joj je Stefan to oprostio - pitali su ga cimeri.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da nije. Meni Stefan sad da kaže, ja je precrtavam za sva vremena. Meni je ona prišla, donela mi je lek - naveo je Milan.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

