MUKA MU JE OD LICEMERJA: Janjuš šokiran Ivanovim KONTRADIKTORNIM ponašanjem, kipti zbog njegovih učestalih provokacija! (VIDEO)

Nije mu lako!

Marko Janjušević Janjuš razgovarao je sa cimerima o njegovom sukobu sa Ivanom Marinkovićem.

- Kaže da si mu spomenula Lenu i malog Željka, a šalje ti zube nove napolju. Ne mogu da ćutim. Misliš da je juče on mislio na Bebicu? Kako da ne. Ne, juče je dobacivao meni još dok sam košulju oblačio. Ja tačno znam neke stvari, šta vam je?! Sve je meni jasno, da se ne lažemo - rekao je Janjuš.

- On ceo dan ide i izvinjava mi se - dodala je Milena.

- Još on dolazi i komentariše koga ću ja da zovem na veridbu, a koga neću, strašno - dodao je Bebica.

Autor: S.Z.

