AKTUELNO

Zadruga

Guši se u suzama! Bebica ne prestaje da plače zbog Teodore, Kačavenda mu se našla u nevolji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Nenad Macanović Bebica i Milena Kačavenda osamili su se u dvorištu jer se ona rasplakao zbog raskola sa Teodorom Delić.

- Izdržaćemo i ovo. Ja te kumim Bogom, nemoj molim te. Ti nisi pi*ka - rekla je Milena.

- Ja ću da se raspadnem - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću te skupljati. Ovde je sve teže, ja to nism doživela, ali znam koliko je teško - rekla je Milena.

- Moja bivša žena nije htela da promeni prezime, shvataš kakvo poštovanje imamo. Znaš li šta to znači? - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnoge žene bi dale da imaju partnera kakav si ti. Preterao si sa davanjem. Kad ne poštuješ sebe, ne poštuje te niko - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da sakrije tugu: Bebica grca u suzama zbog Teodorine izdaje, ona pokazala bezdušnost (VIDEO)

Zadruga

JA HOĆU ISTINU! Bebica ne može da dođe sebi zbog Teodore i Filipa, Terza zakucao detaljima flerta: Tražila je da demantujem (VIDEO)

Zadruga

ŠAMAR REALNOSTI: Bebica totalno utonuo u očaj zbog Teodore, Anđelo i Asmin ga vratili na fabrička podešavanja! (VIDEO)

Zadruga

Traži način da odboluje: Bebica više ne zna šta će od očaja, totalno nemoćan sklonio sliku njega i Teodore! (VIDEO)

Zadruga

BEBICA ZALIVA POD SUZAMA: Teodora kao da nikad nije bila sa njim (VIDEO)

Domaći

LJUBAV SE NE UČI, ONA SE OSEĆA! Bora Santana grca u suzama, svaki stih ga podseća na Milicu Kemez!? (VIDEO)