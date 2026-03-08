Mirnes ponovo napravio pometnju! Valjao se po podu, podigao atmosferu, a Jelena mu dala zadatak da smuva Bojanu (VIDEO)

Kakav hit!

Sledeći kandidat ove noći bio je Mirnes Muslim koji se ovoga puta odlučio za čuveni hit Šabana Šaulića "Žal", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga, Mirnes je potpuno promenio ritam, i podigao sve na noge sa pesmom "Čigra", koju u ogirinalu izvodi Miloš Bojanić, a nakon nastupa žiri je rekao svoje - samo Đani mu je dao pozivan glas.

Tokom nastupa iz bekstejdža voditeljka Anđela je dobacila "Ko je kidnapovao Mirnesa". Ipak, u drugoj pesmi je bio u svom fazonu, pa je igrao, skakao, valjao se po podu i igrao brejkdens.

- Ovo je moj projekat "X", al sam te napravio - rekao je Desingerica.

- Ja moram da pohvalim mentora, njegov kandidat je napredovao pevački - rekao je Ognjen.

- Da za hrabrost - rekao je Đani.

- Ovaj je luđi od Despića. Mirnes ja sam ljuta na tebe večeras, ti si mnogo simpatičan, mi svi jedva čekamo da vidimo šta ćeš da nam prirediš, ja sam mislio da ti nastupaš sutra, kad sam videla kako si se obukao. Ti možeš kao i tvoj mentor u normalnom životu da budeš normalan, ali na sceni ima klik, ima drugo ja i to je Desingerica. Ja očekujem da budeš Mirnes, kad staneš očekujem nešto drugačije, nikako Šabana - rekla je Viki.

- Viki otkaži sve nekretnine, vrati kaparu, sad ću da zovem Tašketa da mi vrati kaparu - naveo je Desingerica.

- Nemoj molim te Mirnes, u Šabana ne diraj, za tebe ne, ja volim, želim da ideš dalje, ali ovo je znak da sam ljuta - rekla je Viki.

- Ja sam isto očekivala spektakl, zašto da bude normalan - rekla je Karleuša.

- On je ovo uradio bez moje nadležnosti. Je l' smo rekli da ćemo zmijicu da teramo iz onog korita i frulica - rekao je Desingerica.

- Gde ću naći zmiju, kakva zmija. Što nisi doneo pravu da stavim na glavu - rekao je Mirnes.

- Sad si napravio civila, nije to to - rekla je Viki.

- Znaš na koga mene podsećaš, je l' si čuo za Nasifa Gljivu, on je kompozitor koji je voleo da peva, drži se toga ako prođeš. Nije fer, ti si sad omanuo jer nisi ništa pokazao. Da sam na tvom mestu mentore, razbole se lisica u disko ritmu, ti bi povaljao sve, dobio bi pet glasova, a ako hoćeš da pevaš dobićeš ne - rekao je Bosanac.

- Problem je što je on došao kao normalan građanin, nešto se desilo, ne znam šta se desilo - rekao je Desingerica.

- Je l' si ti gej - pitala je Karleuša.

- Ne, volim samo žene - rekao je on.

- Kad bi jednog člana žirija mogao da povedeš na pusto ostrvo, koga bi poveo - rekla je Jelena, a Mirnes je rekao nju.

- Hajde sad pokaži kako bi se udvarao Bojani da si strejt, a kako da si gej - rekla je Jelena.

Mirnes je pokušao da priđe Bojani, što je oduševilo ceo studio.

Autor: R.L.