Bora napravio presedan, dao svojim najvećim 'neprijateljima' da biraju BUDŽET! Ovo niste do sad videli! (VIDEO)

Kakav šok!

Bora Santana počeo je sa podelom budžeta na jedan veoma neobičan način.

- Idem prvo sa onim ljudima sa kojim smo u najgorim odnosima, Boginja, koji želiš budžet - rekao je Bora, a Boginja nije htela da odgovori.

- Nemoj ti da nas peglaš, klošaru smrdljivi - dobacila mu je Anastasija.

Potom je isto ponudio Matoroj, a ona je odabrala mali budžet.

- Dobro ti se vraća, lojalna si prema tvojoj devojci, žao mi je što smo se posvađali, ima više moje krivice. Želim da ti veza opstane ako je prava. Želim da pozdravim i tvog oca i tvog brata, da se ne sekiraju, nećeš dobiti od mene nijednu lošu reč, uvek ćeš od mene imati nešto. Slobodno me tuži, ali ovo ti najiskrenije pričam, nisi ti loš čovek, imala si loše postupke - rekao je Bora.

- Ja mislim da si ti zlo, a ja te izbegavam zbog sebe, suludo je da pozdravljaš mog oca i brata preko tih reči ne može da se pređe - rekla je Matora.

Bora je potom prišao Hani i ponudio joj da bira budžet, a ona je uzela mali.

- Nisi lojalna svom dečku. Tvoje vreline su da si harizmatična, kreativna i druželjubiva.

Autor: R.L.