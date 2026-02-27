Kakav blam! Jovani pevačici nije dosta što je izdala Maju, sad iskopirala scenu sa Đukićem iz rehaba, osude se samo nižu: Dno dna, doživela si da budeš... (VIDEO)

Kakav šok!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je sledeći video snimak koji je prikazan učesnicima, na kom su imali priliku da vide kako se Filip Đukić i Jovana Cvijanović vaćare u vešeraju.

- Đukiću, sutra ti i Jovana da sredite tamo stvari. Sutra da slažeš veš - skočio je Terza odmah.

- Iskreno, meni je ovo kopija Maje, Filipa i mene, mogli su da nađu drugo mesto. Meni je ovo blam! Ti si gledala Maju, mene i Filipa, pa si pokušala isto, samo što je ono bilo smešno. Iskreno, ti kao Majina i Boginjina drugarica nisi smela ovo da dozvoliš, doživela si da budeš je*ačica. Dno dna ti je postupak, posle vešeraja, četiri poze su u krevetu promenili - rekao je Stanić.

- Mi smo krenuli, ne mogu oni da vide. Mi smo stajali kod bazena, nastavili smo da se ljubimo, pa smo tražili Boru u rehabu da se zezamo. Ljubili smo se i to je to, ja sam ga pitala da li se seća, rekao je da se svega seća - rekla je Jovana.

- Maju ne treba da pitaš, Maja će ti uvek reći ne, njoj po reakcijama vidiš da li joj se neko sviđa ili ne. Jovani sam prvi dan rekla da će biti sa Filipom - rekla je Aneli.

- Ja nikada nisam imala komunikaciju sa Carem, blokirala sam ga. Da znam da Maja ima emocije prema Filipu, ja ne bih ništa uradila - rekla je Jovana.

- Mene ovo ne pogađa, jednom kopija, uvek kopija. Ja sam zamerila Jovani kada je Stanislava zapratila na Instagramu, ja sam nju odjavila već kada se mešala u drugarstvo Aneli i mene, tu je dobila crveni karton - rekla je Maja.

- Ti si crveni karton dobila još napolju, vidim da je pogodilo - rekla je Jovana.

- Mislim da je Jovana neko ko nema težinu u rijalitiju i pokušava na svaki način da opstane...Da nisam upletena ja, ovo nikoga ne bi zanimalo. Ja kada sam se družila sa Aneli, ja sam joj rekla da je Jovana odjavljena, eskivirala sam je. Znamo svi da kada se sa nekim družim, taj može samo da prosperira. On je sa mnom završio za sva vremena, neću da ga vređam. On je meni za rijaliti top, ali neke kodekse koji su u mojoj glavi, to je za mene amin, a ovako je vazduh - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić