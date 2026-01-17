Da mi je sutra rođendan, voleo bih da nije tu: Luka otkrio koliko je razočaran u Filipa Đukića, pa se osvrnuo na Aneli: Ona je bolesna, ravna mi je linija (VIDEO)

Au kakav šok!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

- Vidim da ovde Filip brani Maju, ne znam da li se uplašio Asmina, ne znam ko je on?! Brani ovde kao neki degenerik Maju, a svi znamo da je rekao da ne bi bio sa Majom jer je nju je*ao Filip Đukić - rekla je Boginja.

- Koliko te je Filip povredio, pa si danas onako plakao - pitao je Darko.

- Povredilo me jeste puno, ne znam, verovatno taj prizor koji sam gledao danas. Ne da nisam očekivao, ja sam tu noć proveo sa Filipom, bio sam srećan, ne što mi je oprostio, znam koliko sam bio neispravan, tu noć smo provodili zajedno. Verovao sam mu, nije mi ni smetalo da priča sa Anitom, jer sam ja pogrešio i bio sam neispravan. Kada sam gledao da prolaze zajedno tu noć, nije mi bilo u glavi: "E, šta radiš" i tako dalje, kao što sam imao pre dve nedelje i jače. Meni je dalo utisak da Aneli njega cima za ruku, ona dolazi i vuče ga ka kući. I onda onaj poljubac kada je poljubio Anđela i nju je drugo od onoga što sam video danas. Koliko je inicijator Aneli, toliko je i on bio...Ovde se hvataju za svaku reč, i sada tako osećam da mi je sutra rođendan, voleo bih da nije tu, što ne znači da kada se sve slegne...Meni je žao, žao mi je i njega, krivo mi je, ali se tako osećam trenutno - rekao je Luka.

- Mnogima je delovalo da je više tebe povredila Aneli, nego Filip - rekao je Darko.

- Prvo, ušla je ovde u kuću, ona je osuđivala i govorila kao: "Je l' moguće da gledaš kombinaciju od svog druga". Činjenica je da je najodvratnija osoba na svetu, ona je jedan rijaliti fanatik. Ona je devojka bolesna. Govorili su da nemam prirodnu reakciju kada sam video izolaciju sa Asminom, za Karića, prošlo mesec dana, puštam suzu zbog prijatelja, on govori: "I dalje je voli", a to govore oni koji su pričali da je ne volim. Ravna mi je linija! Čak i da su zajedno i da imaju odnos pored mog kreveta, ne bi mi smetalo - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić