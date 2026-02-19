AKTUELNO

Zadruga

ŠOK ZA SAM KRAJ! Učesnici primetili da se Viktor OHLADIO od Mine, učesnici dobili priliku da glasaju za Lukin i Anelin odlazak u hotel sa SPECIJALNIM USLOVIMA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, kakav šok!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Tanji Stijelji Boginji.

- Da li ćeš ostati dosledna svojim osećanjima prema Filipu - glasilo je pitanje.

- Da, hoću, moja osećanja se nisu promenila, ali mi nemamo komunikaciju, sa Filipom ne želim ništa - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Sledeće pitanje bilo je za Viktora Gagića.

- Kada si počeo da se hladiš od Mine - glasilo je pitanje.

- Nikada nisam počeo da se hladim od Mine...To je rekla u afektu, nije samo zbog toga, da sam hladan prema njoj, bio bih sa još pet devojaka pored, takav sam. Zaljubio sam se - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam konkretno i za stolom počela da govorim da mi fali pažnja, u nekim trenucima osećam kao da se ohladio. Kada se završi emisija, mi imamo emocije i strast, ali kada tražim više pažnje, to tražim jer mi zaista fali i nedostaje - rekla je Mina.

- Ja njoj kada krenem da posvećujem pažnje, ona se okrene - rekao je Gagić.

- To je istina, mnogi su primetili, htela sam da popričam sa njom. Evidentno je to grljenje, sada toga nema. Nema tog odnosa s početka i to sa tvoje strane - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za sve ukućane.

- Hoćete da narod opet glasa da Lukica i Aneli odu u hotel kao Stanislav i Miona?! Mi smo za to jer vidimo ogroman požar - glasilo je pitanje.

- Ja bih voleo da svi dignete ruku i da narod glasa i da vidim da li narod želi jednom dečku koji se odrekao oca, majke i prijatelja, a osudili su ga, išao preko svega i osudio ga narod. Luka će da izgubi pare - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Aktivirao vređalicu kao nikad: Dača sasuo Anđelu gorku istinu u lice, pa izrekao šok informaciju za Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Maja i dalje drži Luku šaci?! Učesnici skočili zbog Lukinog odnosa s Marinkovićevom, ona priznala: Hoće da ga nateraju da me na silu vređa, ja nisam d

Domaći

I da sam bila, ne bih rekla na televiziji: Anita se totalno pogubila u detaljima o navodnoj aferi sa Reljom, totalno zakazala na priču o DŽIN TONIKU (

Zadruga

Ne zanima me kuvanje i spremanje, da sam to htela, bila bih sa ženom: Preljubnica Teodora puna zamerki, Bebica rešio da poklekne?! (VIDEO)

Zadruga

Spustio mi je ruku, osetila sam da... Miljana konačno otkrila istinu, evo šta se desilo sa Alibabom ispod pokrivača (VIDEO)

Domaći

Prosipa Sofiji priču kao da ima amneziju! Milan se busa da želi da postane roditelj, a zaboravlja da je PRETUKAO trudnu verenicu! Otkrio joj da se OŽE