ŠOK ZA SAM KRAJ! Učesnici primetili da se Viktor OHLADIO od Mine, učesnici dobili priliku da glasaju za Lukin i Anelin odlazak u hotel sa SPECIJALNIM USLOVIMA (VIDEO)

Au, kakav šok!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Tanji Stijelji Boginji.

- Da li ćeš ostati dosledna svojim osećanjima prema Filipu - glasilo je pitanje.

- Da, hoću, moja osećanja se nisu promenila, ali mi nemamo komunikaciju, sa Filipom ne želim ništa - rekla je Boginja.

Sledeće pitanje bilo je za Viktora Gagića.

- Kada si počeo da se hladiš od Mine - glasilo je pitanje.

- Nikada nisam počeo da se hladim od Mine...To je rekla u afektu, nije samo zbog toga, da sam hladan prema njoj, bio bih sa još pet devojaka pored, takav sam. Zaljubio sam se - rekao je Viktor.

- Ja sam konkretno i za stolom počela da govorim da mi fali pažnja, u nekim trenucima osećam kao da se ohladio. Kada se završi emisija, mi imamo emocije i strast, ali kada tražim više pažnje, to tražim jer mi zaista fali i nedostaje - rekla je Mina.

- Ja njoj kada krenem da posvećujem pažnje, ona se okrene - rekao je Gagić.

- To je istina, mnogi su primetili, htela sam da popričam sa njom. Evidentno je to grljenje, sada toga nema. Nema tog odnosa s početka i to sa tvoje strane - rekla je Kačavenda.

Naredno pitanje bilo je za sve ukućane.

- Hoćete da narod opet glasa da Lukica i Aneli odu u hotel kao Stanislav i Miona?! Mi smo za to jer vidimo ogroman požar - glasilo je pitanje.

- Ja bih voleo da svi dignete ruku i da narod glasa i da vidim da li narod želi jednom dečku koji se odrekao oca, majke i prijatelja, a osudili su ga, išao preko svega i osudio ga narod. Luka će da izgubi pare - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić