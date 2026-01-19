Aktivirao vređalicu kao nikad: Dača sasuo Anđelu gorku istinu u lice, pa izrekao šok informaciju za Aneli! (VIDEO)

Au, kakav šok!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Dača Virijević dobio je reč.

- Jedna od najpokvarenijih osoba u rijalitiju je Anđelo i on će biti broj jedan kod mene. To što se ne svađaš i ne pričaš svoje mišljenje direktno, ne znači da nisi pokvaran. Samim tim što sediš i ćutiš tu, a osobe koje imaju lisičje oči su najgore. Bilo bi vreme da i ti priznaš da si pokvaren - rekao je Dača.

- Ništa puno nisi rekao - rekao je Anđelo.

- Moram Aneli da uporedim sa jednom glumicom Zlatanom jer je seljački namazana. Ona hoće da se igra na više strana, ali ne uspeva uopšte. Htela si da uvališ nekome nešto, ali si ispala sama glupa. Ispala si kvarna prema Maji, ali ona je to videla i pustila te da vidiš dokle ćeš da ideš - rekao je Dača.

- Važi, okej - rekla je Aneli.

- Anita, kada si mi pričala to o Relji nisi mi rekla da bih ja prenela. Nisi imala nameru da ja to kažem javno, mislim da si ispala vrlo naivna što se tiče Luke jer si njemu sve ispričala. Pala si pod njegov uticaj kada nisi priznala ono za Anđela, ali ja znam da je tebi ispričala istinu. Vidim koliki si glumac da je to neverovatno, a onog dana si izglumio da je to strašno. Sad sam se setio da mogu da vam kažem da je Aneli bila saučesnik i spremala sve za Ristino ub*stvo - rekao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić