AKTUELNO

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Teodora priznala šta misli o Aneli, a onda je Dača počeo s raskrinkavanjem: Anđelo najbolje zna GDE SU LIMITI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, kakav šok!

Teodora Delić, dobila je reč od voditeljke Ivane Šopić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Aneli mi ove sezone nije nešto iritantna, spustile smo loptu, čak si mi i zanimljiva i smešna. Ja baš mislim da si ti pokazala da je Asminu dignuta ona stvar na tebe, da je Luka hteo da ti vrati guaranu, da se malo pre smeška i da hoće da ide sa tobom u izolaciju, da te Janjuš masira sa uživanjem, tako da, nisu imuni na tebe. Nisi mi baš jasna što se tiče emocija! Ulazila si iz odnosa u odnos da preboliš prethodnog. Treba totalno da se iščistiš, ovo je tvoja godina i da nastaviš dalje. Ako si mogla da se družiš sa nekim ovde drugim ljudima, jer kada bi pogledali ko se sve mirio sa kim, posle lomljenja nosa Ivanu Marinkoviću prošle godine Luka, pa su sada kumovi...Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam na anketi lažov. Mislim da sve radiš namenski, kada kažeš da je tvoj i Anelin odnos drugarski, jer vidimo da je totalno drugačije. Voziš tu priču, to ti odgovara. Anita je imala plan da te ovde uništi, rekla je da bira vreme kada će da kaže to što se tiče Maje i mnogo toga što nije rekla. Ja neću da pričam o nekim stvarima koje je ona pričala. Iz nekog razloga želiš da se predstaviš kao dobra osoba, nagazio si me da bi svoje du*e sačuvao. Anđelo zna gde su limiti, to je poslednje što ću reći. Aneli se izblamirala još više nego inače, samim tim što si dozvolila sebi da svi momci dokazuju da mogu ponovo da budu sa tobom. To ponašanje prema Neriju, ti kao tetka, da smrdi najviše na svetu, dala bi mu krevet. Samim tim što nisi htela da daš krevet, ispala si jako loša tetka i folirant. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Aneli, mislim da žena nije dobro, ide iz problema u problem. Kada popiješ, ne znaš šta radiš, samo se brukaš. Meni onaj klip sa Janjušem ništa nije smešan. Anđelo je dečko koji ne zna da prihvati kritiku, sve shvata kao napad. Ne volim pi*ke koje se mešaju u ženske rasprave - rekla je Boginja.

- Aneli je moja drugarica, nisam želeo da uđem u vezu na silu i sa tobom - dobacio je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada izađete napolje, videćete kada vas spiči realnost. Hajde okej, lep, sve to stoji, ali mi nema neku energiju da ga hvalim ovde. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Boginja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Korda se izblamirao kao nikada, Džordi sa slašću prihvatila titulu Gastozovog KMETA (VIDEO)

Domaći

Raskrinkana ŠIFRA SUNCE! Maja i Luka se tajno čuli napolju?! Mina otkrila šta je Terza pričao pijan, on podivljao: Lažu za Asmina i Dača i ona! (VIDEO

Zadruga

Procenite sami! Kačavenda i Aneli se pomirile?! Zaboravile na monstruozne pretnje, pa nazdravile kao da se ništa nije desilo (VIDEO)

Zadruga

Maja i dalje drži Luku šaci?! Učesnici skočili zbog Lukinog odnosa s Marinkovićevom, ona priznala: Hoće da ga nateraju da me na silu vređa, ja nisam d

Zadruga

Ovo je patološki odnos, Bebica će joj preći preko svega: Vanja Prodanović ismejala Macanovića, Dača ih raskrinkao do koske (VIDEO)

Zadruga

Spustio mi je ruku, osetila sam da... Miljana konačno otkrila istinu, evo šta se desilo sa Alibabom ispod pokrivača (VIDEO)