Bez dlake na jeziku! Teodora priznala šta misli o Aneli, a onda je Dača počeo s raskrinkavanjem: Anđelo najbolje zna GDE SU LIMITI (VIDEO)

Teodora Delić, dobila je reč od voditeljke Ivane Šopić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Aneli mi ove sezone nije nešto iritantna, spustile smo loptu, čak si mi i zanimljiva i smešna. Ja baš mislim da si ti pokazala da je Asminu dignuta ona stvar na tebe, da je Luka hteo da ti vrati guaranu, da se malo pre smeška i da hoće da ide sa tobom u izolaciju, da te Janjuš masira sa uživanjem, tako da, nisu imuni na tebe. Nisi mi baš jasna što se tiče emocija! Ulazila si iz odnosa u odnos da preboliš prethodnog. Treba totalno da se iščistiš, ovo je tvoja godina i da nastaviš dalje. Ako si mogla da se družiš sa nekim ovde drugim ljudima, jer kada bi pogledali ko se sve mirio sa kim, posle lomljenja nosa Ivanu Marinkoviću prošle godine Luka, pa su sada kumovi...Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Teodora.

- Ja nisam na anketi lažov. Mislim da sve radiš namenski, kada kažeš da je tvoj i Anelin odnos drugarski, jer vidimo da je totalno drugačije. Voziš tu priču, to ti odgovara. Anita je imala plan da te ovde uništi, rekla je da bira vreme kada će da kaže to što se tiče Maje i mnogo toga što nije rekla. Ja neću da pričam o nekim stvarima koje je ona pričala. Iz nekog razloga želiš da se predstaviš kao dobra osoba, nagazio si me da bi svoje du*e sačuvao. Anđelo zna gde su limiti, to je poslednje što ću reći. Aneli se izblamirala još više nego inače, samim tim što si dozvolila sebi da svi momci dokazuju da mogu ponovo da budu sa tobom. To ponašanje prema Neriju, ti kao tetka, da smrdi najviše na svetu, dala bi mu krevet. Samim tim što nisi htela da daš krevet, ispala si jako loša tetka i folirant. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekao je Dača.

- Što se tiče Aneli, mislim da žena nije dobro, ide iz problema u problem. Kada popiješ, ne znaš šta radiš, samo se brukaš. Meni onaj klip sa Janjušem ništa nije smešan. Anđelo je dečko koji ne zna da prihvati kritiku, sve shvata kao napad. Ne volim pi*ke koje se mešaju u ženske rasprave - rekla je Boginja.

- Aneli je moja drugarica, nisam želeo da uđem u vezu na silu i sa tobom - dobacio je Anđelo.

- Kada izađete napolje, videćete kada vas spiči realnost. Hajde okej, lep, sve to stoji, ali mi nema neku energiju da ga hvalim ovde. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Boginja.

Autor: Nikola Žugić