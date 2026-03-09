Ja to ne mogu da prihvatim... Teodora odbila, pa ipak PRIHVATILA buket HARLI KVIN, i dalje fanovi navijaju za nju i Filipa! (VIDEO)

Kakav šok!

Nakon Maje Marinković poklone je dobila i Teodora Delić.

Njoj je stigao buket "Harli Kvin" od podrške koju Teodora ima sa Filipom Đukićem, ali i od fanova koje deli sa Bebicom.

Tu su bile bombone, proteini, vitamini, duksevi, torte, slatkiši i grickalice.

- Hvala našoj podršci i što su se potrudili da mi uveličaju današnji dan. Ja to (Harli Kvin) ne mogu da prihvatim, nema potrebe da se trošite, od toga nema ništa, apsolutno me ne zanima - rekla je Teodora.

- To je njihova upornost, a naša podrška je uvek tu uz nas - rekao je Bebica.

Teodora je potom krenula da se pravda da to možda nije podrška od Filipa, već je možda poslala njena mama.

Autor: R.L.