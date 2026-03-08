Od ovoga može da se rikne! Anja Tabak ostavila žiri bez teksta, ovo je njen najbolji nastup ikad!

Bila je sjajna!
Anja Tabak bila je sledeća kandidatkinja ove večeri, koja je otpevala pesmu Lepe Brene "Ne bih ja bila ja", a njena mentorka je Jelena Karleuša.
Potom je Anja odlučila da se predstavi u potpuno drugačijem svetlu, pa je izvela pesmu "Tango" grupe "Negativ", a žiri je u njenom slučaju bio jednoglasan - sva četiri "Da" i direktan prolaz u naredni krug takmičenja.
- Bravo Tabak, od ovoga može da se rikne, bravo, bravo, bravo, svaka čast, ludilo, kao da si izašla iz filma "Toma" - naveo je Bosanac.
- I glas i stas, rođena zvezda, svaka ti čast - rekao je Đani.
- Tvoje najbolje pojavljivanje, stvarno si nas oduševila, ostala sam bez daha, stvarno si me oduševila, tvoj prelazak iz punog glasa u falset, imala si tako lepe melizme, bila sam oduševljena, fantastično i raspon i volumen u glasu, tvoja sigurnost, stabilnost, od početka do kraja, sve - rekla je Viki.
- Bilo je to jako lepo, odlično je, ne bih dalje, dobro je bilo, uvežbano - rekao je Bosanac.
- Najbolje pevanje od svih kandidata, ovo je tehnička virtuoznost, učinila si me ponosnom, bolja nego što sam ja kao mentor mogla da poželim - rekla je Karleuša.
Autor: R.L.