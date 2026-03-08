AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Od ovoga može da se rikne! Anja Tabak ostavila žiri bez teksta, ovo je njen najbolji nastup ikad!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bila je sjajna!

Anja Tabak bila je sledeća kandidatkinja ove večeri, koja je otpevala pesmu Lepe Brene "Ne bih ja bila ja", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom je Anja odlučila da se predstavi u potpuno drugačijem svetlu, pa je izvela pesmu "Tango" grupe "Negativ", a žiri je u njenom slučaju bio jednoglasan - sva četiri "Da" i direktan prolaz u naredni krug takmičenja.

- Bravo Tabak, od ovoga može da se rikne, bravo, bravo, bravo, svaka čast, ludilo, kao da si izašla iz filma "Toma" - naveo je Bosanac.

- I glas i stas, rođena zvezda, svaka ti čast - rekao je Đani.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tvoje najbolje pojavljivanje, stvarno si nas oduševila, ostala sam bez daha, stvarno si me oduševila, tvoj prelazak iz punog glasa u falset, imala si tako lepe melizme, bila sam oduševljena, fantastično i raspon i volumen u glasu, tvoja sigurnost, stabilnost, od početka do kraja, sve - rekla je Viki.

- Bilo je to jako lepo, odlično je, ne bih dalje, dobro je bilo, uvežbano - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najbolje pevanje od svih kandidata, ovo je tehnička virtuoznost, učinila si me ponosnom, bolja nego što sam ja kao mentor mogla da poželim - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Anja Tabak oduvala sve! Izvedbom ostavila žiri bez teksta, pa odabirom mentora napravila pometnju (VIDEO)

Domaći

Šlogiraću se, osedeću, pritisak će da me šikne... Anja Tabak ODUŠEVILA ŽIRI, dobila sva četiri glasa, Jelena JEDVA IZVUKLA ŽIVU GLAVU (VIDEO)

Domaći

Rebeka Iva iznenadila žiri: Svojim stajlingom ostavila bez teksta, a izborom mentora sve ŠOKIRALA (VIDEO)

Domaći

PONOVO POKAZALA DOMINACIJU! Šejla Zonić ostavila žiri i Sašu Popovića BEZ TEKSTA! Svojom izvedbom ODUVALA PUBLIKU!

Showbiz

ŠOK NA KONCERTU LEJDI GAGE! Njen plesač pao sa bine, rekacija pevačice OSTAVLJA BEZ TEKSTA (VIDEO)

Domaći

Tenzija na vrhuncu! Stručni žiri izglasao najbolji pevački nastup, evo kako su odlučili (VIDEO)