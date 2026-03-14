Đani prozvao Sanjina Draganovića zbog stajlinga, on mu odbrusio: Ovo je bolje od SUKNJICE koju ste vi nosili! (VIDEO)

Žestoko!

Sledeći kandidat ove noći bio je Sanjin Draganović, koji se večeras predstavio pesmom Saše Matića "Kada ljubav zakasni", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Sanjin je otpevao i pesmu Milana Stankovića "Luda ženo", a nakon nastupa usledili su glasovi - on je dobio dva pozitivna glasa od Desingerice i Viki, dok su Bosanac i Đani glasali negativno.

- U obe pesme si falširao, scenografija je sve super, koreografija, igraš, možda si više razmišljao da igraš nego da pevaš. Stajling modna pista, mogu sebe da zamislim u ovakvoj košulji - rekao je Đani.

- Đani, ja mislim da je ovo mnogo bolje od one suknjice koju ste nosili kod Amidžića u šou - rekao je Sanjin.

- Ali ispod suknjice je bilo svašta - rekao je Đani.

- Sledeći put obuci suknjicu da ti damo da odmah - rekao je Đani.

- Đani gađa kao iz puške i pogađa u centar. Ti si ovde prihvaćen zbog tvog pokreta, zbog svoje nenametljivosti u pevanju, sve zajendo si uklapao za deset. Međutim, prva pesma, to je takav zalogaj, ko ti to preporuči, pevao si ispred tempa, sa nezavršecima. Druga pesma još gora, trema se više ne uvažava. To je bilo jako tanko intonativno, ritmički, vokali neusklađeni, nikako da se sastaviš i nisam mogao da glasam - rekao je Bosanac.

- Imao si boljih pojavljivanja. Ovo je realan rezultat. Ima tu i lepih momenata, tvoja volja, trud, želja, ali to smo i videli. Moraš da odeš korak dalje, ako želiš i taj segment, moraš da nastaviš. U prvoj pesmi u strofi si bio neprecizan, kad si prelazio u refren neusaglašen, druga pesma dosta falša. Tako da bilo je i za da i za ne, ja sam htela da ti dam kredit i da te podržim, za sada neka bude tako, pa se potrudi u baražu i ako prođeš, u sledećem krugu moraš žešće - rekla je Viki.

- Imao si boljih nastupa nego danas, ali si napredovao i pevački. Dinamički pesma nije bila kako treba, mislim da možeš to dosta bolje, potrudi se u baražu - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.