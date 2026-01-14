AKTUELNO

OVO JOJ JE POSLEDNJA ŠANSA! Terza gori od besa, očitao lekciju Sofiji nakon spominjanja Barbare, ona se brže-bolje izvinila njegovoj porodici: Žao mi je... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U novom izdanju radio "Amnezije" Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević progovorio su o svom sukobu koji se desio tokom proslave Srpske Nove godine.

- Devojka ne sme više kap alkohola da uzme. U šoku sam da se onako ponašala i da se sad ničega ne seća. Ona je Viktoru dala kiflicu... Sa Aneli je samo takva budalaština. Sinoć smo njenog brata pozdravljali. Ja se nikad nisam trljao o nju. Ona mi je rekla da sam NN otac i da se ne zna ko ej Brabarin otac. Nisam ja njoj ostao dužan, ali to se ne radi - rekao je Terza.

- Ko je veći monstrum, Milica ili ona? - pitao ej Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije niko monstrum. Ona je sebe pogazila ovim, pričala je da je dostojanstvena - rekao je Terza.

- Mene Milan ne gleda uopšte, slagao je u startu. On me ne zanima i nek se nosi u pi*ku materinu. Milan me ne interesuje. Ceo taj dan mi je bio katastrofalan. Kad sam videla igranje njega i Aneli doživela sam presek. Jako se stidim zbog onoga jutros. Ja se zaista ne sećam ničega - rekla je Sofija.

- Kula od karata jednom kad se sruši... To se desilo sinoć. Milica ima opravdanje - rekao je Terza.

- Nema opravdanje. Oni su se najstrašnije svađali, pa je došla beba. Ovo je naša veza i jednom se desilo. Žao mi je stvarno! Milica je pričala najveće gadosti o meni i ne može da se opravda - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milica je iznosila najveće gluposti o njoj. Osoba koja mene voli ovo ne sme sebi da dozvoljava. Meni niko iz kuće dete nije uzeo u usta. Ja ne znam da l' sam prešao preko ovoga. Ovo su katastrofalne stvari - rekao je Terza.

- Ja nemam dete, imam majku. Ovo je moj teret i ja ću ga nositi na leđima. Neka pitanja su bolja da se postave majci. Još jednom da se izvinim Terzinoj i mojoj porodici, nadam se da će ovo da nam oproste - rekla je Sofija.

- Poslednja joj je šansa što se tiče mene! Još jednom da uradi nešto sa nekim muškarcem - vikao je Terza.

