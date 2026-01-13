Kako je njegovoj porodici što im je sin izbačen iz crkve? Maja demolirala Milicu Veličković, Bora uputio javnu podršku Terzi: On mora da bude otac! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković.

- Svako ko misli Milici dobro neće komentarisati kao Uroš. Ona nije u pravu sada! Problem je Sofija. Da li je u tom trenutku bitnija sujeta prem Sofiji ili ljubav prema detetu? Meni je sramota da se neko isteruje iz crkve. Ja verujem da se ona brine o svom detetu, ali ne možeš da uništiš nekome nešto ako je toliko bilo jako. Ja prva nemam dete i oni ne znaju šta to znači. Imaš li ti dete? On brani Milicu po svaku cenu. Dete ne treba da ispašta - rekla je Maja.

- Ja ću uvek moju drugaricu braniti od vas smećara - rekao je Uroš.

- To je monstruozno da se tako izbaci iz crkve. Sofija je najveći problem. Ja vidim ljubav između njih dvoje i to je kraj svake priče. Dete zbog toga ne treba da ispašta - rekla je Maja.

- Samo ja znam kako se Milica osećala - rekao je Uroš.

- Kako je njegovoj porodici što im je sin izbačen iz crkve? Kada je Milica ušla prošle sezone, Sofija je bila dostojanstvena i ni na jednu uvredu nije odgovorila. Treba li neko ceo život da je pljuje,a ona da ne odgovori - skočila je Maja.

- Jedino ne zameram Milici, ali svim drugaricama i svima koji su ga terali zameram. Blam blamova je da Sofiju spominje. Dete treba da ima oca! On je dete viđao preko leta. Ona nije smela da ga izbaci iz crkve. Jedan je krao ispred crkve, pop mu rekao samo da vrati apre i nije ga izbacio. Trebao je da kaže da neće ići dok ne uzme svoje dete u ruke. Treba dete da plače u crkvi i da ostane plač u crkvi - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić