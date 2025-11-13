Nemam izbora nego da ćutim i slušam: Anita zažalila zbog rata sa Anđelom, Kačavenda raskrinkala Milicu Veličković! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Kažeš da je Asmin monstrum, a šta je Luka koji uzme pare i svedoči da se majci oduzmu deca? - glasilo je pitanje.

- Ja u to ne verujem, nije mi se pokazao kao takva osoba. Upoznala sam ga sa Norom, vidim da voli decu - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Da li nakon svega uviđaš da si svojim nezrelim postupcima doprinela Anđelovom ponašanju? - glasilo je pitanje.

- U vezi ne, nakon veze da i sad moram da ćutim i trpim. Ishitreno sam možda otišla, ali je moralo da dođe do toga i sad nemam drugog izbora nego da ćutim i slušam njegovu stranu jer sam ja napolju pričala - rekla je Anita.

- Naravno. Ja bih bio tu za nju i bio bih joj prijatelj, a ona to najbolje zna i zna sad, sve bi bilo drugačije

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Kumo, da li su realni ovi ljudi i zameraju nešto Anđelu? Nije on nju cimao, nego je ona njega smarala, a priču o nepostojećim slikama prosula Jovana pevačica Maji - glasilo je pitanje.

- Ona je inicijator, ja sam videla njene poruke sa Piratom, a ona je to demantovala. Ona je pričala o dužini polnog organa i ne čudi me šta ona radi. Ja verujem da ona inicra priču spolja i da to nije došlo tek tako - rekla je Milena.

- Ja Milicu ne krivim, neka radi šta želi. Posle svega treba da ima momka, ali ako je to bilo dok je bila trudna, naravno da sam se naljutio na njega jer je bio sa nama u odabranima i slušao priče o detetu. Ima on pravo, a naljutio bih se samo na svoje prijatelje - govorio je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić