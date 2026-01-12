PRVO, PA BORA! Advokatica odmah na početku podele budžeta razapela Santanu, on uputio uvrede Ivi Stupar! (VIDEO)

Žestoko već na početku.

Jovana Mitić advokatica počela je svoju podelu budžeta, a prvi mali budžet dala je Bori Santani.

- Prvi mali budžet Bora Santana, ja tebe znam iz medija, kao nekog ko je ostvaren kao voditelj, kao muzičar, kao neko ko jako dobro radi svadbe, kao šoumen. Ja prvi put ovde imam priliku da te vidim i čujem. Ja ne mogu da ti dam budžet koji bi ti Iva dala, ja sam prva koja se smeje tvojim dosetkama, smejala sam se stvarima koje bih promenila kanal da ih gledam. Ali bio si vrlo nekorektan prema meni, ti si incirala sukob sa njom, slagao si da sam rekla ono što si rekao - navela je Jovana.

- Rekla si da idem kod nje da je podignem malo - istakao je Bora.

- Ti si rekao da sam ja pričala da je ona stavljala noge na Milanovo... Ja to nisam rekla - rekla je Jovana.

- Ti si više psovala ovde od mene, psovala si i decu. Legla si sa Miladinom, da Bog da umro ako niste, prekrili ste se preko glave, bilo je deset sekundi, on je tebi to radio, on je simulirao s*ks - rekao je Bora.

- Ja sam spavala kad je on ušao u krevet. Druga stvar, rekao si da sam lezbijka - navela je advokatica.

- Ivo nemoj da mi se javljaš, neću te j*bati, ni ja, ni moji drugari. Ona je ušla ovde da krmelja, da spava - povikao je Bora.

- Ja nju ne gledam tako, nemam pojma da li je zaljubljena u mene, to me ne zanima i ne gledam - rekao je Milan.

- Ljudi osete kad će da ispadnu odavde, kao kad osete kad će da umru - rekao je Bora aludirajući na to da advokatica uskoro napušta rijaliti.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.