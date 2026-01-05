Što se tiče Nore, REŠIĆEMO PREKO SUDA! Asmin zauvek završio odnos sa Aneli, ponizio je odmah na početku podele budžeta! (VIDEO)

Žestoko!

Prvi mali budžet Asmin Durdžić je dao Aneli Ahmić.

- Prvi mali budžet za moju bivšu Aneli, ušla si da me oblatiš. Ja te prvi dirati neću, ako me budeš dirala ja ću ti odgovoriti, kad budeš tema komentarisaću te realno, neću se suzdržavati ni za Neria i Hanu. Kad budeš nasrnula, odreagovaću, što se tiče Nore rešićemo preko suda. Lični dogovori ne idu. Ako želiš da dovedeš dete, ja ti dajem dozvolu, i ja želim da je vidim na par sati, naš odnos je za mali budžet - rekao je Asmin.

- Mali budžet za Uroša, ako si prijatelj Aniti, nisi trebalo da kažeš to - naveo je Asmin.

- To što sam povezao za Relju, ona je kriva, pevala je njegove pesme, šalje signale, pa se buni kad se razotrkije - rekao je Uroš.

- I da si znao, nisi trebao da kažeš ime javno - naveo je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.