On je sebe ponizio što je bio sa mnom! Aneli ne odustaje od rata sa Asminom, ponovo udarila na njegovo očinstvo: Gazi preko mrtvih zbog žena! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o Asminu Durdžiću.

- Rekla si da nećeš oprotsiti Staniji način na koji se izržavala o detetu tvoj, pa si onda vikala na Asmina jer nije stao na tvoju stranu, koliko te to ljuti? - pitao je Darko.

- Povređuje me, evo, i danas je rekao da će braniti samo jednu ženu, Ja bih uvek stala tu, otac je mog deteta, a onkroz svoje stavove govori da mu niko nije bitan samo njegova buduća devojka. On je čovek koji je totalno poludeo, sa mnom nije bio ovakav. Nisam videla njegovo pravo lice. On gazi preko mrtvim, on bi se sukobio i sa svojom porodicom. Njega briga i za porodica, gazi preko mrtvih zbig žena, ali tamo gde može. Ne može on meni da sugeriše kakva sam majka, nek on pogleda prvo kakav je on otac. On da je jednom samo pozvao mog brata, on bi prvi doveo Noru. On je tri dana pred ulazak hteo da vidi Noru, što je bolesno. Sad mi se ogadio i shvatila sam da je ovo našepravo stanje - rekla je Aneli.

- Zbig čega ti se zgadio? - pitao je Daro.

- Zbog ovih postupaka. Meni je suludo da ja planiram odnos sa njim ponovo, ali sam u tom momentu osetila nešto i neke su se stare emocije vratila. Sve je to nestalo za dan kad sam videla onaj klip. On je sebe ponizio što je bio sa mnom, a ne mene. Sve je ovo deo njegove igre i njegovog plana - rekla je Aneli.

- Kako si shvatila kad si čula da je želeo da vidi tebe samu i na podu? - pitao je Darko.

- Neću više da budem njegov advokat, da ja pričam, a on da ćuti. Jasno je hteo da kaže da nemam nikoga i da sam sama. Hteo je da me predstavi kao da je moj život sam. Meni on ne treba, ja nisam ovde zbog njega. Bila sam dve godine i opstala sam do kraja, zašto bih sad ovde ispala bez njega? Ja sam ovde bila i te kako bitna kad sam bila sama - rekla je Aneli.

- Kako se osećaš kad Asmin kaže: "Moja najveća životna greška je što sam ga stavio u tebe"? - pitao je Darko.

- Nije me pogodilo. On meni nije životna greška, dobila sam nešto najlepe, moju ćerku. Nora mu nije bitna, on ponižava i nju kad ponižava mene. Ja sam ovde sve istinu pričala, osim to za advokata što nisam znala da li je istina - rekla je Aneli.

- Da li se osećaš kao progoniteljka ili uhoda kad Asmin kaže da ga ostaviš na miru? - pitao je Darko.

- Ne, jer ja to ne radim - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić