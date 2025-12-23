Lepše mi je sa njom pet dana, nego sa Aneli sveukupno: Luka vinuo vezu sa Anitom u nebesa, pa ponovo ponizio bivšu verenicu (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Luki Vujoviću.

- Luka zašto su svi toliko protiv veze tebe i Anite, a opet su svi pljuvali tebe i Aneli? - pitao je Milan.

- Sa razlogom su Aniti govorili da joj ne trebaju neke stvari, imali su razlog jer ima dete i jer je nateleviziji. Imali su pravo i za mene i Aneli jer smo mi prikazivali sve ono. Ona i ja nismo znali šta nam se desilo, ovde je puno deset sad. Mi smo sami po 24 sata. Meni je lepse sa Anitom ovih pet dana nego sa Aneli. Aneli nije htela da ozvaniči odmah vezu, a Anita mi je dala poverenje da mislim da će i sutra biti kao danas. Znam da je ona u glavi normalnija i zdravija. Mi nemamo situaciju da se porodice svađaju - rekao je Luka.

- Ona je pričala Mina da je ti samo pipneš i da proradi neka energija, da ne možete da se surdržite - rekao je Milan.

- Meni je sto hiljada puta bolje da Anitom nego sa Aneli. Ja verujem u njene izgovorene reči kad sedimo. Daje mi prostora da se družim sa drugim ljudima, a i ona izdvaja iste momente za sebe. Mi smo na vrat na nos ušli, ali opet ne znam šta menja činjenicu da smo ozvaničili ili da nismo, a da smo isto radili - rekao je Luka.

- Što si poludeo što je Filip tražio da mu zašije bademantil? - pitao je Milan.

- Ne, podržao sam sto posto. Ona me pitala da li da ušije i ja sam rekao: "Da, naravno", ali sam joj rekao da mora da razume Minine savete - rekao je Luka.

- Ja sam samo pitao: "Da li može ovo da se ušije?" - rekao je Filip.

- Ja cenim samo što je odmah došla i rekla - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić