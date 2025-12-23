AKTUELNO

Zadruga

Lepše mi je sa njom pet dana, nego sa Aneli sveukupno: Luka vinuo vezu sa Anitom u nebesa, pa ponovo ponizio bivšu verenicu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Luki Vujoviću.

- Luka zašto su svi toliko protiv veze tebe i Anite, a opet su svi pljuvali tebe i Aneli? - pitao je Milan.

- Sa razlogom su Aniti govorili da joj ne trebaju neke stvari, imali su razlog jer ima dete i jer je nateleviziji. Imali su pravo i za mene i Aneli jer smo mi prikazivali sve ono. Ona i ja nismo znali šta nam se desilo, ovde je puno deset sad. Mi smo sami po 24 sata. Meni je lepse sa Anitom ovih pet dana nego sa Aneli. Aneli nije htela da ozvaniči odmah vezu, a Anita mi je dala poverenje da mislim da će i sutra biti kao danas. Znam da je ona u glavi normalnija i zdravija. Mi nemamo situaciju da se porodice svađaju - rekao je Luka.

pročitajte još

NIKAD SUROVIJA: Miljana očitala lekciju Aneli i Asminu, poručila im da se uozbilje zbog Nore: ONA ĆE IMATI PROBLEM ZBOG VAS (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je pričala Mina da je ti samo pipneš i da proradi neka energija, da ne možete da se surdržite - rekao je Milan.

- Meni je sto hiljada puta bolje da Anitom nego sa Aneli. Ja verujem u njene izgovorene reči kad sedimo. Daje mi prostora da se družim sa drugim ljudima, a i ona izdvaja iste momente za sebe. Mi smo na vrat na nos ušli, ali opet ne znam šta menja činjenicu da smo ozvaničili ili da nismo, a da smo isto radili - rekao je Luka.

pročitajte još

Asmin je od Luke uspeo da napravi devojčicu: Kačavenda razotkrila Alibabinu igru, pa isponižavala Aneli jer je ponovo pala na njega (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Stanija nije ovde, ti je namećeš: Janjuš očitao bukvicu Aneli, pa brutalno zaratio sa njom: Majka četvorogodišnjeg deteta se ponaša... (VIDEO)

- Što si poludeo što je Filip tražio da mu zašije bademantil? - pitao je Milan.

- Ne, podržao sam sto posto. Ona me pitala da li da ušije i ja sam rekao: "Da, naravno", ali sam joj rekao da mora da razume Minine savete - rekao je Luka.

- Ja sam samo pitao: "Da li može ovo da se ušije?" - rekao je Filip.

- Ja cenim samo što je odmah došla i rekla - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dočekala svojih pet minuta: Aneli zadala poslednji udarac Luki, pa mu poželela sreću sa Anitom (VIDEO)

Zadruga

Dan sa njom mi je lepši nego mesec i po dana sa Aneli: Luka na stubu srama zbog izdaje Đukića i veze sa Anitom, on šokirao priznanjem (VIDEO)

Zadruga

Pokušao sam da joj nađem zamerku, ali nisam uspeo: Ivan vinuo Aneli u nebesa, pa nikad žešće udario na Luku! (VIDEO)

Zadruga

Luka njoj obećao vezu, pa završio sa Anitom: Evo ko je Bognji pružio RAME ZA PLAKANJE! (VIDEO)

Zadruga

Šok: Luka priznao da voli Aneli i vinuo je u nebesa, pa se umalo izljubio sa Đedovićem! (VIDEO)

Zadruga

'VOLIM KOD NJE ŠTO...' Anđelo ponosan na svoju vezu sa Anitom, diči se njom NA SVE STRANE, pa žestoko UDARIO na Bojanu i Ivana: Slični su, ova je ZLO,