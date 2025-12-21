Dočekala svojih pet minuta: Aneli zadala poslednji udarac Luki, pa mu poželela sreću sa Anitom (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka IVana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

- Odabrane sam rastavila, a ove u izolaciji sastavila. JA sam znala zašto ih šaljem i htela sam sebe da uverim u nešto. Nisam mu verovala apsolutno. POdržavam ih i sve najlepše im želim. JA mu od srca želim porodicu sa ANitom. Izašla sam iz ovog odnosa ponižena radi Asmina. JA sam znala da ćemo raskinuti iako sam se trudila da to izbegnemo. DA ja imam karakter ja bih odmah zaustavila sve na početku.JA sam sprečila to svojim ulaskom,Maja i Luka bi bi zajedn tad - rekla je ANeli.

- ANita je neko ko je izbadio nož iz mojih leđa. Nekad sam vozio opel tigru, a ja sam govorio da ja iznutra još bolji. JA sad volim Ferari i nema potrebe da komentarišem Opel tigru - rekao je luka.

- JA želim da se zahvalim ANeli što nas je poslala u izolaciju - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić