GANGSTER U PATOFNAMA: Jovana Mitić jedva dočekala svojih pet minuta da oplete slasno po Asminu! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Naredna koja je dala svoj sud na temu osoba koje najviše izvrću istinu bila je Jovana Mitić.

- Asmin je gangster u patofnama. Imam užasno mišljenje o njemu. On je svestan da je Aneli veoma labilna kada je on u pitanju. Aneli, ti nemaš potrebu za Asminom, nego želju da nekog za koga znaš da nećeš promeniti, ipak ukrotiš. To potiče iz detinjstva, imala si očigledno velikih trauma kroz odrastanje - rekla je Jovana Mitić.

- Izvrtanje istine ne postoji, samo je jedna. Najbolji primeri su Luka, Asmin i Aneli. Međutim, ja ću da navedem ljude koji su o meni lagali. Terza, Dača i Milena - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.