GANGSTER U PATOFNAMA: Jovana Mitić jedva dočekala svojih pet minuta da oplete slasno po Asminu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Razvezala jezik!

Naredna koja je dala svoj sud na temu osoba koje najviše izvrću istinu bila je Jovana Mitić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je gangster u patofnama. Imam užasno mišljenje o njemu. On je svestan da je Aneli veoma labilna kada je on u pitanju. Aneli, ti nemaš potrebu za Asminom, nego želju da nekog za koga znaš da nećeš promeniti, ipak ukrotiš. To potiče iz detinjstva, imala si očigledno velikih trauma kroz odrastanje - rekla je Jovana Mitić.

- Izvrtanje istine ne postoji, samo je jedna. Najbolji primeri su Luka, Asmin i Aneli. Međutim, ja ću da navedem ljude koji su o meni lagali. Terza, Dača i Milena - kazao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

