KVARNA JE, VEOMA: Keti osula drvlje i kamenje po Branki, pa rešila da oplete i po Aci Anđeliću: On je... (VIDEO)

Razvezala jezik!

Katarina Samardžić Keti osula je drvlje i po Branki Knežević, te je istakla da ne može očima da je gledam.

- Branku sam žalila, ali neke stvari ne može da izgovori ako je šuntava, kakvom je svi smatraju - kazala je Keti.

- Nemoj, luda je malo - dodala je Sofi.

- Nije. Kvarna je, veoma. Da je šuntava, ne bi rekla da me se dete odreklo, zbog toga sam je tužila. Rekla je da me je Aca je*ao. E, pa nije. On je ober folirant - kazala je Keti.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.