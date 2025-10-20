AKTUELNO

Zadruga

Iskrena do koske! Sara Saičević ubeđen da Luka samo čeka obaveštenje o raskidu, žestoko oplela po vezi njega i Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

Sara Raičević bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovrila je o Luki Vujoviću.

- Situacija je i dalje ista. Dana je ceo dan proveo kod Miće u Pabu, vidim da je nervozan. Čekamo da saznamo da li je slobodan ili nije. Deluje mi da on radi iono što mora. On se ogradi odmah od svega, pa i od utorka se izvinio Ivani jer nije znao da je toliko strađno, bio je pijan. Sada se opet vratio na staro, nije iskren. Smatram da tu imaju neke simpatije, ali čeka zbog situacije napolju. Imam utisak da čeka informaciju i da je svestan da je verovatno oistavljen. Ja sam slobodna žena - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakva ti je Aneli? - pitao je Darko.

- Simpatična, ali mi deluje kao folriant. Bliska sam i sa Neriom i ostavilo mi je utisak što je preneo to Luki. Mislim da je sa njim zbog fanova i poluranosti. Pokajala sam se zboig Bore i Saleta. Bila sam poljuljana psihički, ali sad sam okej. Osetila sam se loše kad je Janjuš na anketi mene navezi i Saru Stojanović. Ja sa Minom pričam svako veče - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

