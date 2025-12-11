Sve radi zarad opstanka: Kačavenda bljuje vatru od rane zore, očima ne može da gleda Jakšićku! (VIDEO)

AKTUELNO

Razvezala jezik!

Milena Kačavenda ćaskala je sa Vanjom Živić i Miljanom Kulić o Tanji Stijelji Boginji, a posle se dotakla i Aleksandre Jakšić koju po svemu sudeći ne može da smisli očima.

- Ja sam Ivana dirala, a ne nju. Mene Boginja dira iz čista mira, a meni je žao da se svađam s njom i vređam je kad nema roditelje - rekla je Miljana.

- Ona u početku pričala o dahtanju k*rca jurila Đukića, Anđela i tako dalje. Sve radi na silu, nigde je nema - rekla je Milena.

- Nije ona u tom fazonu, to je maska - dodala je Vanja.

- Kaže mi Jakšićka: ''Posle mi ti kažeš da sam k*rva'', a ja kažem: ''Ja ti to nisam rekla''. Prvo je sedela s Anđelom, pa vitlala Terzu, a na kraju došla da sedi s Milanom. Sve radi zarad opstanka, nije moguće da joj se sviđaju četiri frajera za dva meseca - rekla je Milena.

- Ma da - rekla je Vanja.

- Ona ima 40 i nešto godina, ima decu malu i ništa ne razmišlja. Nje nema nigde, zamisli moja deca kako bi reagovala da vide kevu sa petoricom frajera za tri meseca - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

