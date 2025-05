Pravda se na sve moguće načine: Kačavenda pokušava da se opere zbog pljuvačine Gastoza! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Milena Kačavenda u razgovoru u hodniku hotela sa svojim cimerima pokušala je da se opravda zbog blaćenja Nenada Marinkovića Gastoza poslednjih nekoliko dana.

- Kad smo bili na procentima svi su pričali o njegovoj faci, ja to nikad ne bih pomislila. Anđela mi je posle rekla da popričam sa njim i da će ispasti da me nije bilo 24 sata... Uroš i Džordi odu, pa ne mogu ni ja da pričam sa njim kad klinci odu. Mi smo izašli i rekla sam mu da shvati da je glupo da plati honorar zbog poljupca, a on je rekao da bi platio i tu mi je zapušio usta. Ja nju razumem ona se diskfalifikovala pred finale. Marko Stefanović koristi sad da nemam razumevanje za Gastoza. Ja bih njemu to iskreno rekla, ali nisam imala kad. Kad on prebaci ne treba ga dirati samo spustiti jer ja imam iskustva sa tim stvarima. Ja mu nisam prilazila, večeras je bila emisija i sve bi bilo drugačije. On se izobličio i svi su to komentarisali - govorila je Milena.

- Tu ne pomaže ništa. To nije do komentara, njemu se skupljalo. On je ustao nad*kan u nedelju, ceo dan sam bio sa njim. To traje od pitanja novinara, njemu se samo nadovezivalo i danas je eksplodirao - rekao je Milovan.

- Ako ti kažeš na debati da ti je žao i samo što se nisi izvinio zom dečku, kako meni da deluje? Ja sam sve rekla u najblažoj formi - nastavila je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić