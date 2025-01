Ja sam se njemu zgadila: Anđela zauvek precrtala Gastoza, Kačavenda sigurna da ga emocije nisu prošle! (VIDEO)

Žestoko razvezala jezik!

Anđela Đuričić prišla je Mileni Kačavendi kako bi sa njom porazgovarala o Nenadu Marinkoviću Gastozu i priznala joj da mu posle raskida nikad neće dati šansu da bude ponovo sa njom.

- On je u svom životu svašta radio i pričao javno, on nikad to nije prikrivao i to ne znači da se on nije promenio. On više nema te godine. Mi smo pričali ozbiljno i on je meni rekao da je prošao sve, kao što je i moj muž. Ja sam sa njim uživala. Ja tebe razumem, razumem i njega, to su samo različitosti koje treba da se uklope. Ja sam to isto imala sa mojim mužem. Đedović mi je rekao da bi isto kao Gastoz, a ja sam rekla da ne bih preživela da Marinković gurne ruku - govorila je Milena.

- Ja sam se njemu zgadila i to me ne povređuje jer sam to prihvatila - rekla je Anđela.

- On je jutros rekao samo dve rečenice i tu je bila Džordi i nisam htela da komentarišem. On se nervirao, a ja reč nisam htela da kažem. Ti si isprogramirana, za to se ide kod psihologa jer niko neće da živi po rasporedu - dodala je Milena.

- Mene da zanima da se pomirim sa njim demantovala bih ga za sve. Savršeno me ne zanima, fokusirala sam se na sebe i na to da je bivši koji više ne može da bude sadašnji, a ni budući. Ja sam se samo setila tate i ta snaga mi se vratila. Sve mi je to nekako dalo mnoge snage i ova situacija bi mi bila tragičnija da nije došao. Možda bih osežala da nisam imala podršku i potonula bih. Ja sad samo razmišljam da mi je tata bio pre 20 dana i sad da dozvolim sebi da mi gledaju pad? Nikad - govorila je Anđela.

- Mene najviše nervira što su se upalili i samo su čekali - dodala je Kačavenda.

- Ja sam njega pitala zašto on mene toliko kritikuje i da li je nervozan zbog mene, a ubeđivao me je da je zbog drugih stvari. Kad me ubeđuješ naravno da ću da poverujem, a dolazimo do toga da ne želi da me trpi. Ja trenutno ne lebdim kao što to izgleda. Kad me je Darko pitao da li mi je došlo u glavu da su mi drugi pričali da me je ponižavao, da sam pokvarena mogla sam da kažem, a ja stvarno ne mislim tako. Sve sam rekla što mislim. Ja stvarno mislim da se ohladio od mene i zameram mu samo što me je lagao kad me je pripremao za raskid. Sve je bilo slatko dva ili tri meseca, a poslednjih mesec dana nije znao kako da izađe iz veze. On se ohladio - pričala je Đuričićeva.

- Kako možeš da se ohladiš kad se zaljubiš tek tako? Ne znam takve ljude kroz život da se tako hlade - rekla je Milena.

- To je muškarac. Ja tačno znam da je to šou, prvo je pakovao i birao reči, pa je bilo malo istine, a na kraju je iz njega izašla istina i šou program. To je moje mišljenje - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić