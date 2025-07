STRUČNJAK ZA LJUBAV SE OGLASIO : Kačavenda vredno radi na pomirenju Gastoza i Anđele, pa isponižavala Enu i Munju! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavedom o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Mislim da sa Gastozove strane postoje emocije. Ovaj njen vojni režim sa njim neće upaliti. Gastoz ne voli baš da ćaska kad on neće. Nekako je zatvoreniji tip. Sve što ja kažem, on potvrdi. Pokušala sam da joj objasnim na neki drugi način. Nema fleksibilnost, to joj fali, a on tu neće popustiti ako nešto ne promeni. Vidim da joj nije dobro - rekla je Milena.

- Prozivaju te da ćeš dobiti čir koliko ćutiš, da nemaš karakter kad Anđela nešto kaže - rekao je Darko.

- Da li neko od gledalaca misli da nemam herc nekome nešto da kažem. Sa gomilom stvari se ne slažem jer radi sebi na štetu. Svi bi voleli da uđem u sukob sa njom. Ja bih skočila nema te sile mene da zadrži. Nisam se našla prozvanom, jer nisam ta koja je želela da se Gastoz i Sofija venčaju. Nije realno da se venčaju ni Anđela i Gastou ako treba da bude šou. Marinković non stop potencira i pokušava da me uvali, a onda izađe klip kako on Sofiji priča. Mene Anđela nervira kad se upali, kad viče. Kad se upali ne vidi gomilu stvari, propusto dosta toga. Aneli je kanturina bila i ostala. Ja nju ne diram prva, ona se ubacuje. Prvi počnu i onda dobiju po tamburi. Ena isto tako. Pikirala sam ih kao kobra. Plače bez suza, iskompleksirana do besvesti. Fali joj fosna. Koji si ti lastar? Anđela me jedino nikad nije uvredila. Ja Gastoza i Karića volim mimo mojih žena, Anđelu gotivim - ispričala je.

- Da li sve mora ovako između Munje, Matore i Stefani? -pitao je Darko.

- On je ogavan. Iskompleksirao se sa procentima. Ono što Munja radi je horor. Stoji ispred tebe i 10 dana priča o Matorinom rijalitiju, ne priča o sinu uopšte. Ne može da svari da je ona bila u gej odnosu - rekla je Kačavenda.

Autor: A.Anđić