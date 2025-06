NAOŠTRILA SE: Anđela odlučila da će večeras rešiti sve račune sa Gastozom: Sada ću sve sama, a planirali smo sve zajedno! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Darko Tanasijević porazgovaro je sa Anđelom Đuričić o trenutnim dešavanjima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ništa specijalno nismo razgovarali, ono svakodnevno. Spontano smo krenuli da pričamo i eto. Od kada sam saznala, kad mi je Milan malo detaljnije ispričao, odlučila sam da mu dam do zanja da ne budemo u istom krevetu, ali mi je jako teško palo. Nema potrebe da nemamo komunikaciju, jer se nije desilo ništa veliko. Nema ni jedan jedini razlog, nema smisla da nemamo normalnu komunikaciju. U većini to uradim jer sam jako nervozna i tako mi bude najlakše. Povredio me. Nisam to tako očekivala, šokirao me. Ostali smo zajedno u budžetu, samim stim zajedno i jedeno. Pričaćemo večeras. Bila sam baš loše, sve mi se skupilo. Razmišljala sam samo o tome da ja treba da izađem sama. Sve sama, a planirali smo sve zajedno - ispričala je Anđela.

- Zbog čega nisi iskrena u pokazivanju emocija? - pitao je Darko.

- Onih dana kad sam bila drska, hladna i bezobrazna, želela sam da pokažem svima kako sam najjača riba ikad. Međutim, juče me sve stiglo. Ako popričam večeras sa njim sve bih mu rekla. Mislim da ćemo večeras ozbiljnije porazgovarati. Jako sam tužna, nedostaje mi. Zbunjena sam i pogubljena. Srušio mi se film koji sam kreirala u glavi, preko noći. Meni je sve jasno. Jasno mi je da zbog mojih kontradiktornosti dečko nema poverenja. Ali mi nije jasno kako se preko noći sve menja. Mislim da nije moglo sve preko noći da dođe. Nije bilo ono svađi, nego preko noći. Stabilizovala sam se i sve ću ga iskreno i ozbiljno pitati. Šta god da mi kaže ja ću ti više ceniti nego da bude neka laž - rekla je Anđela.

- Je l' stavrno misliš da se ohladio i da li misliš da je svo vreme sve folirao? - pitao je Darko.

- Nije. Iznervira me svojim kriminalnim odgovorima. Ako se stavrno ohladio postoji neki vremensi period. Da li se ohladio, ne znam šta da kažem. Priča jedno, a radi rugo. Nekako se trudi da bude pored mene, pokazuje mi nekim sitnicama, a opet je rekao to što je rekao. Ne želim da verujem u sliku iz svoje glave, nego hoću da se potrudim da ohladim glavu i budem realna prema sebi. Potrudiću se da definišemo sve večeras - ispričala je Anđela, pa otkrila da li nakon večerašnjeg razgovora možemo očekivati pomirenje:

- Jako teško u ovom trenutku. On ima potpuno pravo da ne veruje u moje priče koje sam ispričala. Većina ljudi sigurno ne veruje, jer sam ja promenila više od pet priča. Uvek sam isto tvrdila, da nikad nisam imala ništa sa tim dečkom. On se uhvatio za to i to mu je najbitnije. Ne mogu da priznam nešto što nije istina. Imam ja pravo da budem sa kim hoću u životu. Što sad ne bih rekla, a dopao mi se neko ko nije trebao pre dve godine. Ja bih još bolje prošla da sam rekla da jesam. Nikome ne bi dodatno ispitivao. Ovako je mnogo teže, ali je tako. Odjednom kao ne verujemo - rekla je Anđela.

- U poslednje vreme si se sama zezala na svoj račun zbog klipova, a pričala si da ti je to trauma. Da li si ti to prevazišla? - pitao je Darko.

- I dalje mi je kad se setim, ali sam uspela da ga prevaziđem i okrećem na šalu. Bilo mi je odvratno. Odlučila sam da je meni sprdanja i šala. Svi to već svakako gledaju, je l' treba da ja plačem svaki put zbog toga? Najbolje je da prihvatim i ne gledam sebe kroz to, jer sam napravila grešku i verovala nekome. Sad kad neko jede bananu ja kažem da je provokacija - rekla je

- Ko je bolji čovek Ena ili Aneli? - pitao je Darko.

- Obe su loše. Za Aneli mogu da izdvojim da je prodala porodicu zbog Đedovića, a za Enu da je prodala svakog prijatelja. Ena je lično prema meni ispala Ena - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić