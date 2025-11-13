Treba da mu bude zahvalna na pobedi: Miljana ne želi ni da pomišlja na Anđelovo i Anitino pomirenje, podsetila ih na sav haos! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi progovorila o eventualnom pomirenju Anite Stanojlović i Anđela Rankovića.

- Misliš li da je Anita slučajno izjavila ovo da se ne bi pomirila s Anđelom? - upitao je Milan.

- Ja verujem u to što je rekla Anita, a za Anđela smo već shvatili kako je i šta je. Anđelo je nju izveo na pravi put, doprineo je tome da bude pobednica Elite 7 jer je na sve moguće načine pokušao da joj pomogne. Anđelo poštuje majku i jako ceni njene mišljenje, a jedina prava i iskrena ljubav njegova bila je sa Teodorom Džehverović. Suludo je pričati o bilo kakvom pomirenju, ja sam sigurna da bi Anita volela da se pomire jer smatra da je pogrešila prema Anđelom. On nije video budućnost s tobom, pobedila si i na tome trebaš da mu budeš zahvalna - rekla je Miljana.

- Ja nikada nisam rekla da mi Anđelo nije pomogao, ali i ja sam njemu pomogla - rekla je Anita.

- Ukoliko bude Anita govorila i iznosila prljav veš iz njihovog odnosa, tek će da se p*piša po svemu što je gradila - rekla je Miljana.

