Takmičenje ko će da ispadne bolji: Maja provalila jeftinu igru Luke i Aneli, pa ih unakazila za sva vremena! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić ljubomoriše Anđelu Rankoviću jer joj poslednjoj daje čokoladicu. Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić.

- Nisam mu ljubomorisala, mi smo uvek imali takav odnos - rekla je Aneli.

- Drugar s kojim se gotivi je ružno da priča ovako - rekao je Luka.

- Zavisi kako ko gleda iz koje percepcije. Meni uvek može da bude najslađe za kraj - rekao je Anđelo.

- Ovo jeste flert bio, ali Anđelo je slobodna i on ima pravu. Mnogo veću težinu ima što je on veren i ona verena - rekla je Maja.

- Daj pustite mu više klipove šta je radio u Odabranima, samo moje mi prebacuje i ispira mozak - rekla je Aneli.

- Rekao sam da ovo nije normalno, a ako jeste onda ću i ja da komuniciram sa svakom devojkom - rekao je Luka.

- Ovo nije bio flert, devojka je kulturno odgovorila - rekao je Alibaba.

- Luku već svi sprdaju, ja ne mogu da verujem da se Aneli sinoć svađa sa Alibabom, a Luka mrtav hladan čupa bradicu. Ne bih mogla da se neko verenici mojoj udvara na moje oči. Verujem Aneli ono što je rekla za temu i da je Luka namerno radio, a mene mozak boli od njega. Dečko ima priču i za popa i za lopova - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić