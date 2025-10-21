Niskobudžetan dogovor: Maja provalila prljavu igru Luke i Aneli, spremna da ih uništi! (VIDEO)

Pročitala ih kao bukvar!

U toku je ''Igra istine'', a Aneli Ahmić naredno pitane postavila je Luki Vujoviću.

- Luka da li imaš neka osećanja prema Maji? - upitala je Aneli.

- Ovo je kada hoćete Maju u priči, adresa ti je Sara - rekla je Maja.

- Da li se Luka smejao kada te Maja vređala? - upitao je Terza.

- Jeste - rekla je Aneli.

- Nije se smejao, to je laž - rekla je Maja.

- Kakvo mišljenje imaš o Maji? - upitala je Aneli Luku.

- Ti stvarno nisi normalna. Mislim da ona sa mnom nije igrala igru i davala mi povoda. Kakvo mogu mišljenje da imam o osobi koja vređa moju verenicu? - upitao je Luka.

- Oni imaju niskobudžetni odgovor, ja sam sve samo glupa nisam. Luka laže da ima loše mišljenje o meni, sada laže - rekla je Maja.

- Važi, ako je tako onda je Maja nasela na moju i Anelinu priču. Ja nisam imao komunikaciju s njom - rekao je Luka.

- Ti si mene trebao da braniš od Maje, a ne samo od Asmina - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić