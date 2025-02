Kakav je to truleks: Slađa ne prestaje da pljuje Anu, likuje na sav glas jer joj se Munja vratio nakon zatvorske akcije! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Slađa Lazić Poršelina žestoko je oplela po Ani Spasojević, pa se pohvalila da joj se Danijel Dujković Munjez vratio nakon žestoka akcije koje je ima u zatvoru i da sad ponovo uživa u ljubavi sa njim.

- Slušaj ovo, ova trulekščina od Ane Spasojević ulazi sedmi put tamo kod Munje dok se tušira. Kakav je to truleks. Sinoć smo se ljubili, šta fali? Mora da bude šlogirana. Mi smo se jutros i mazili u pabu, a Ivanija se ukočila, a on me drži za ruku. Uvek je kako ja hoću i kako ja želim - govorila je Slađa.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić