Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Sofiju Janićijević kako bi sa njom razgovorao

- Šta si videla u Terzinim uspomenama i kakav ti je utisak posle istih?

- Sve što smo prošli i ono što sam trebala da vidim i da znam. Malo me je zatekla situacije jer sam iz Terzine priče drugačije videla i drugačije mi je bilo predstavljeno, a ne samo od Terze, nego i ukućana. Tu sam se malo zapitala da li me je slagao Terza i da li nije bio iskren prema meni... Onda sam razmišljala da smo se zaljubili, on se pogubio i kao da nije znao šta ima spolja. Ja nikog nisam prevarila i ne znam kako se boriti sa tim, on verovatno zna - govorila je Sofija.

- Buniš se kad ljudi kod tebe vide odsustvo empatije - dodao je Darko Tanasijević.

- Ne bunim se, nego ko god misli da sam zbog rijalitija ušla sa Terzom u odnos da ta osoba nije normalna. Ko bi sebi dozvolio ovakav pečat da nije iskreno? Videla sam u njemu nešto što zaista nisam imala. Prevelika pažnja, sve, toliko mi se približio da sam samo njega videla u kući. Ja sa njega pogled nisam skidala i to mi se nikad u životu nisam osetila. Ovo nije bilo normalno, neka fantazija i bio mi je centar svega - dodala je Sofija.

- Što se tiče uspomena to je šamar realnosti i posle 10 meseci sam video pravo stanje napolju i šta sam ja ostavio. Jedna velika katastrofa šta sam sebi dopustio, ništa nije bilo vredno. Ljudi mogu da uče na mom postupku da nikad ne ostavljaju svoju decu i svoje žene. Ne vredi nijedna žena da bi je prevario - govorio je Terza.

- Kako si rekao da bi iz uspomena obrisao sve osim Sofije? - upitao je Darko Tanasijević.

- Obrisao bih sve posle Sofije, blam me je stvari koje sam radio - odgovorio je on.

- Da li imaš Milici nešto da kažeš? - upitao je voditelj.

- Nemam, čula sam da je nastavila život i da nije sa Rajačićem i da ima novog dečka. Ako sve tako radi mislim da treba malo da zakoči, ona je ženko i to će neko da iskoristi protiv nje. Neka čuva malu i voleo bih da popričamo kad izađemo. Ne bih da završimo na sudu, čuo sam ovde da su to mnogo teške priče - nastavio je Terza.

- Anđela, kako komentarišeš Sofijinu rekaciju na Terzine uspomene? - pitao je Darko Tanasijević.

- Bez reakcije i empatije, nula emocija, nula pokajanja. Ona kad ovako stane ja to ne mogu da slušam. Ona kad kaže to dostojatveno i elokventno ubode neki patež možda bih joj i poverovala. Ja Terzi u pogledu vidim da misli isto što i ja jer nije toliko glup da ne vidi da je sve folirala. Nemoguće da bar juče nije pokazala neku emociju. Gledali smo moje uspomene, pogodilo je i mene. Meni je Terzin klip bio pretužan, a ona nije imala reakciju, samo je ustala i rekla da je velika ljubav. Ona se toliko sprda sa ovim dečkom. Sad kaže da je ovo vanserijska ljubav i da ovo nikad nije osetila. Prvi klip ispred diskoteke se videlo da je namenski išla na njega i to se stvarno vidi. Neću da vređam, ali to je pikiran dečko za ulazak u vezu. On je ispao naivna i glupa budala koja se zatalebesala u njen izled, a ona je naduvana lutka bez emocija. Nisam videla emociju kod nje osim kad pusti suzu za psom ili pozdravi Albu. Kad mi ustanemo svi imaju neke komentare i nešto dobacuju, a kad ustanu Terza i Sofija sa najvećom težinom ljudi ćute i nemaju reakcije. To najviše govori koliku težinu oni nemaju. Ova animirka samo može da ode i nastavi da animira jer je provaljena. Svi su pokazali veće emocije, nego što je ona ikad pokazala pokojanje. Bolje da histerišu i plaču bar se pokažu neke emocije. Svaka emocija je vid toga da imaš nešto u sebi i da si čovek od krvi i mesa, a nije mi ako se samo naduvaš, imaš usta i grudi. Mislim da si misica, a mnogo si veća lisica i to smo provalili - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić