Glumi zvezdu, tvrdim da joj nije ni pisao: Aneli ne veruje u muvanje Karića i Anite, pa žestoko osudila Luku (VIDEO)

Razvezala jezik!

Aneli Ahmić otovorila je dušu Ivanu Marinkoviću o spletkarenju njenog dečka, Luke Vujovića njoj iza leđa sa Anitom Stanojlović.

- Glumi zvezdu! Tvrdim da joj momak nije ni pisao. Kako ona preuveličava ne bi li ona bila bitna Anđelu - rekla je Aneli.

- Razumem - rekao je Ivan.

- Još sam ga pitala jer sam predosetila da će ona ući - rekla je Aneli.

- On je nju zapratio ja da ti kažem. Debil, pa debil. Ne može on da se otarasi nekih bubica u glavi - rekao je Ivan.

- Kao naša beba, ovo i ono, a onda ovakve priče. Nije Anita jedina devojka koju je on zapratio. Znaš li koliko sam ja njemu za Điđi govorio da je otprati - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić