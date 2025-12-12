Dočekala svojih pet minuta: Hana zgazila Aneli Ahmić, Luka povlači teške optužbe! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić pozvala je Hanu Duvnjak da prokomentariše Aneli Ahmić i njene ljubavne jade sa Asminom Durdžićem i Lukom Vujovićem.

- Luka bi sad trebalo da napravi 100 puta gore sr*nje. Mislim da je ućutala Asmina, govori se da je ućutala nas. Asmin ima ovde svoje greške, ali je on rekao da nema emocije. On je rekao da je igrao igru kad je izašao iz izolacije. Ona je kriva, a govori ovde Boginji da je k*rva. Luka je napokon rekao šta ona radi napolju, a ja sam optuživana za neke stvari - rekla je to Hana.

- Ja to demantujem - dodala je Aneli.

- Ja to nisam rekao, nego da sam je sprečio - dodao je Luka.

- Nikad me nije video Luka nenormalnu, ni Asmin, samo koriste ono što se pričalo pre - govorila je Ahmićeva.

- Luku je sinoć najgore vređala, a rekao je da neće da je vređa. Ona ima fetiš na vređanje, voli da je vređaju - nastavila je Hana.

- On je mene 100 puta vređao, zašto ne bih ja njega? - pitala je Aneli.

- Ja sam sa njom živeo život, a doživeo sam na dva metra da budem od njih i razmišljao sam šta je ona radila, a kad sam ušao u kuću rekao mi je Terza da su se poljubili. Ćutao sam dva dana, a sad doživljavam da ona mene napada - pričao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić