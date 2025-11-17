DOČEKALA SVOJIH PET MINUTA! Aneli zakucala Luku, Terzu i Minu za samo dno, Filip pokušao da popravi situaciju (VIDEO)

Haos!

Ukućani danas biraju najplemenitiju osobu u Beloj kući, a reč je dobio je Luka Vujović.

- Ja neću da se vodim sukobima. Ne mogu da kažem ni za Milana da je plemenit jer mesto i vreme to ne daju. Mogu da kažem za Filipa kod poznajem godinama. Lepi Mića se pokazao novim učesnicima, a i meni prošle godine. Treća osoba je Aneli koja je pokazala da će da pređe ocu svog deteta najstrašnije reči. Prelazila je ivanu, prelazila je Terzi. Ona ga je napolju zvala i smešakala se iz drca. Odvajala je vreme za ljude kojima je trebalo. Nikad nikome nije rekla ne. Da ne pričam koliko je plemenita oko ljudi koje voli - rekao je Luka.

- Za mene je plemenit Luka koji je upravo sad oprostio Terzi što me pljunuo u lice. Molim podršku da gla sa za njega - rekla je Aneli.

- Jedina osoba koju gaziš sam ja - skočio je Luka,.

- Druga osoba je Mina koja je plemenito je*ala. Treća osoba je Asmin koji je je*ao mog pokojnog oca - rekla je Aneli.

- Neću navoditi ljude sa kojima najviše vremena provodom. Prvo mesto je Bora, pa Terza i Luka - rekao je Nerio.

- Ja ću staviti Miću, Filipa i Uroša - rekla je Anita.

- Meni je plemenit čovek koji to ne govorio o sebi neko drugi. On ne uzdiže sebe da bi drugog unizio. Plemenit čovek ne udara na slabije. Ja ću navesti tri osobe, naravno Luka je na prvom mestu, znam kakav je bio kada smo odrastali. Mi nismo imali kinte, a on je uvek organizovao sve za društvo, uvek je organizovao sve. Na drugom mestu je Terza, njega sam upoznao ovde, znam da radi sve od srca, čak i kada opsuješ ti i to radiš od srca. I treće mesto, Anđelo, znamo se dugo, ove godine si dečko bez greške, nikoga ne napradaš, braniš se i komentarišeš šta treba, nemaš zlu nemeru, a sve deliš od srca - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić