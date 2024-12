Ona je jedna kanta: Kačevenda dočekala svojih pet minuta da urniše Aneli, surovo je izvređala, pa se dotakla i njenog pomirenja sa Urošem! (VIDEO)

Haos!

Sledeći gosti u radiu "Amnezija" kod voditelja Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza su Milena Kačevenda i Uroš Rajačić. Oni su se na sinoćnoj žurki pomirili, posle svih svađa i prepirki koje su imali.

- Progovorili smo sinoć, to je više strogo poslovna komunikacija. Jutros nije imao kafu, ja sam mu skuvala i to je to - rekla je Kačevenda.

Šta ti je rekla Jelena na to? - pitao je Munjez, Uroša.

- Ništa, napu*ila me je. Pre neki dan je ustala da me prokomentariše, nije mi rekla ništa ružno, a ja sam bio u ludilu, odgovorio sam joj ružno nešto. Ujutru sam joj rekao da mi je žao, sinoć smo progovorili i to je to - rekao je Uroš, o odnosu sa Kačevendom.

- Moram da prokomentarišem ovu "Kanteli" (Aneli), došla je ovde da mrsi m*da. Nije dobra sa Jelenom, pa dolazi ovde da komentariše. Kanta jedna, punejni fazan. Mnogo je ružno što ovde spaja mene i zauzete muškarce. Setite se prošle godine,

Ko je tebi više u pravu, Luka ili Jelena? - pitao je Munjez.

- Muškara mora da brani ženu uvek, Jelena ulazi u direktne sukobe. Ovde su se sad sve napravile na žrtve, ja to nikad nisam radila. Jelena je slagala, nije rekla istinu. Na način kako ona kaže da je Luka rekao, nije rekao slagala je. Njoj je svojstveno da ona prevrće reči, i uvlači Uroša u konflikte - rekla je Kačevenda.

- Jel ste ti i Jelena sada zajedno? - pitali su Uroša.

Ne znam, nismo mi ni imali zvanični raskid - rekao je Uroš.

Nakon toga pridružila se Aneli, pa iziitirala Milenu kako je igrala

- Bakin klip od sinoć će biti viralan - rekla je Aneli.

- Kako si samo ljubomorna. Šta nju briga kako je to izgledalo, kako je ona izgledala. Gu*ila se tamo kod šanka sa Kristinom, kako i uvek.

- Ova paćenica, ovaj srndać. Ona je ozbiljno ljubomorna, devojka je bolesna. Za nju sam pi*ka i avion - rekla je Kačevenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.