Haos u Beloj kući: Kačevenda urniše Luku, razlaže ga na činioce uvredama! (VIDEO)

U toku je emisija "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, Milana Kačevenda prokomentarisala je kraj njenog prijateljstva sa Lukom Vujovićem.

- Od samog ulaska smo bili u korektnim odnosima, kada se vratio ponovo ponašanje mu je nula. Podseća me na Nikolu Lakića. Ne vidim uopšte razlog da on mene napu*ava. Zna se vrlo dobro da ja ne dam da on mene vređa na takav način. On je jedan kvazimodo. Rekao je da me je gledao kao majku, to je glupost. Ja sam jedna gospođetina, a on jeste za vređanje. Stavio si me u koš sa Ivanom Marinkovićem, pa si dobio šta si tražio. Robijaš tuđe robije za pare. Odvratan si, pi*kice jedna mala, napaćena i iskompleksirana. Danas si mi vređao i pretio sinovima - rekla je Kačevenda.

- Ti si šljam jedan običan, ološu jedan - rekao je Luka.

- Onda ovaj miško mišić se stalno vraća u devedesete, hoće od mene ovde da naprave mafijašicu. Meni je to smešno, ali opšte je poznato da ću da je*em mamu svima ko me dira - rekla je Kačevenda.

- Znaš šta sam ja za tebe? - rekao joj je Luka.

- Šta se ti porediš sa mnom, ja sam žensko - rekla je Kačevenda, pa nastavila:

- Ti si jedna beskarakterna pi*ketina, ološ jedan u ovim jeftinim kopijama, vučeš se tamo po Zlatiboru - rekla je Kačevenda.

