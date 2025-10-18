AKTUELNO

Zadruga

Ne prođe ni mesec dana, ona krene da se k**a: Zorica dočekala svojih pet minuta da verbalno unakazi Minu Vrbaški! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Sunčici Bajić.

pročitajte još

S osmehom prihvatila brutalno poniženje: Terza unakazio Saru pred svima i zakucao je za dno! (VIDEO)

- Meni se ne dopada što Alibaba udara na fizički izgled ženama i što komentariše ko je lep, a ko ružan. Smatram da decu ne trebaš da uplićeš u vaše rasprave ti i Aneli. Drugo mesto je Luka i on se zavozao s Majom dok ona puca na nešto nedostižno i zanimljivo - rekla je Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredni je reč dobio Ivan Marinković.

pročitajte još

Hladan tuš za Uroša Stanića: Nerio ga izdao i otkrio sve o paklenom planu spremnom za uništenje Maje! (VIDEO)

- Na prva dva mesta su Kačavenda i Miljana koje su na korak do pomirenja, ali to će biti samo Milena na prvom mestu. Navešću Terzu koji je menjao svoje životne odluke i ubeđenja, pa je tako treća osoba Asmin koji je promenio više svojih životnih odluka - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredna je reč dobila Zorica Marković.

- Na prvom mestu je Mina Vrbaški zato što nije ostala dosledna jer u svakom rijalitiju ne prođe ni mesec dana, ona počne da se k*ra dok sada to nije radila. Drugo mesto je Anđelo koji nije veran dečku i grli Teodoru dok vepar igra rulet. Treće mesto je veprica Teodora - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Blinda dočekala svojih pet minuta: Škatarić sočno poljubio Slađu, ona ga ščepala poput kobre! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko! Sofija dočekala svojih pet minuta, vratila Aleksandri milo za drago, ona je potkačila za medu (VIDEO)

Zadruga

Ena dočekala svojih pet minuta, pa preko Matore opet potkačila Aneli, ona joj žestoko odgovorila na prozivke: Ti si se ljubila sa njom... (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da rešeta! Zorica ubeđena da ukućani uvaljuju Minu Asminu! Vrbaškijeva skočila kao oparena, pa ispucala neočekivan potez! (VIDEO)

Zadruga

Asmin okrenuo glavu da ne gleda šok prizor: Terza počeo da žvalavi Minu po vratu, ona ne skida osmeh! (VIDEO)

Zadruga

Dočekala svojih pet minuta! Boginja raspalila vređalicu po Kačavendi, a a onda joj servirala limenku piva: Prazno kao tvoja duša! (VIDEO)