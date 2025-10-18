Ne prođe ni mesec dana, ona krene da se k**a: Zorica dočekala svojih pet minuta da verbalno unakazi Minu Vrbaški! (VIDEO)

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Sunčici Bajić.

- Meni se ne dopada što Alibaba udara na fizički izgled ženama i što komentariše ko je lep, a ko ružan. Smatram da decu ne trebaš da uplićeš u vaše rasprave ti i Aneli. Drugo mesto je Luka i on se zavozao s Majom dok ona puca na nešto nedostižno i zanimljivo - rekla je Sunčica.

Naredni je reč dobio Ivan Marinković.

- Na prva dva mesta su Kačavenda i Miljana koje su na korak do pomirenja, ali to će biti samo Milena na prvom mestu. Navešću Terzu koji je menjao svoje životne odluke i ubeđenja, pa je tako treća osoba Asmin koji je promenio više svojih životnih odluka - rekao je Ivan.

Naredna je reč dobila Zorica Marković.

- Na prvom mestu je Mina Vrbaški zato što nije ostala dosledna jer u svakom rijalitiju ne prođe ni mesec dana, ona počne da se k*ra dok sada to nije radila. Drugo mesto je Anđelo koji nije veran dečku i grli Teodoru dok vepar igra rulet. Treće mesto je veprica Teodora - rekla je Zorica.

Autor: N.Panić