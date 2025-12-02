AKTUELNO

Zadruga

KARAMBOL: Aneli pukla od besa i iz sveg glasa počela da urliče na Hanu i Neria! Ređa teške prozivke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne prestaje!

Tokom "Igre istine" došlo je do žestokog haosa između Aneli Ahmić, Neria Ružanjija i Hane Duvnjak.

- Plači, narkomanko. To je dokazano - rekla je Aneli.

- Ne, nije! Nikad nije, socijalno je bilo kod nas i ja sam testirana. Sita nam je poslala i ja sam testirana. Sve sam dala. Moje dete je savršeno rođeno - urlala je Hana.

- Celu trudnoću si pušila travu, narkomanko jedna. Ti si prodao porodocu, izgledate kao beskućnici. Vi ste slika i prilika narkomana - dodala je Ahmićeva.

- Rado, pre neki dan si rekla da su ti se složila neke kockice i nije htela da mi kaže zbog čega. Ja ću da te pitam oko čega i zašto si rekla da ćeš početi da pričaš? - pitala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću ni sad da pričam, samo ću da kažem da su neke stvari jasnije nakon što su Hana i Nerio pričali i nakon svađa Luke i Aneli. Ja ću sledeće nedelje da se aktiviram, a neću sad da dužim. Imam pitanje za Milana, objasni zašto si se pred ulazak video sa tom devojkom i pošto se imali odose da li je ostala trudna? - pitala je Rada.

- Odnose smo imali, a trudna nije jer sam ja pazio i znao sam da od nje sve mogu da očekujem. Četiri i po godine nije malo, voleo sam je najviše. Ja sam ušao da je zaobravim, ali mi se nije dalo da uđem, a da je ne vidim - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: A. Nikolić

