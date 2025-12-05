ŽESTOKO! Kačavenda dočekala svojih pet minuta, pa unakazila Aneli, nije krila svoju mržnju prema njoj (VIDEO)

Au!

U toku su "Nominacije odabranih", a reč je dobila Milena Kačavenda.

- Ja ću da nominujem Aneli. Videli su svi gledaoci prekjuče i dan pre odnos prema meni, način vređanja, spominjala mi je porodicu i decu. Slagala je da sam ja njoj vređala dete i nakon toga je insinuirala na smrt moje majke. Vrlo dobro znate da su mi u sedmici saopštili da mi je preminula majka. Za šta joj je suđeno ima napolju. Potencirala je da sam mafijašica, da promenim prezime i izazivala me na fizički kontakt. Ja sam sve istrpela muški. Sutradan ujutro došla je u pušionu i govorila da ću uskoro kod svoje majke, unosila mi se u facu, vređala me. Ja sam najopasnija kad sam najmirnija. Polila sam je vodom, a ona me gađala sa čim je stigla i polila mi krevet punom šerpom vode. Svi mogu da vide da ja njeno dete nisam vređala. Kad mi je posula detardžent i svukla sam kofer sa šminkom, ništa joj polomila nisam. Kad sam otišla u garderober Luka je doleteo bordo boje. Uroš je bio u sobi i kad je video situaciju sa prljavom vodom, on je rekao: "Bože sačuvaj", a ona je rekla Asminu da je vređao dete i da je provocirao. Aneli nikad nismo videli u ovoj fazi. Ona ne dozvoljava Hani i Neriu da govore. izlomila mi je ceo kofer sa parfemima. Imamo ponovo ponašanje lažne žrtve. Juče je uradila sve kako bi skrenula temnu sa Neriovog izlaganja. Potvrdila je da je milion stvri vezano za Asmina slagala. Jedna majka koja više nema zbog čega da glumi žrtvu - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić