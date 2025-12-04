Gledam i uživam: Matora likuje Anitinom sunovratu! Aneli jedva dočekala da potkači Janjuša, pa dobila povratnu! (VIDEO)

Au!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Jovanu Tomić Matoru.
Sve ti je oprošteno što se tiče Anite.
- Gledam i uživam, nema lepše nego da gledaš kad neko sam sebe us*rava. Jedina je promena što više nije sa ženom nego sa muškarcem - rekla je Matora.
- Ja sam polupana i ne mogu da odgovara, sve ide na mene - rekla je Matora.
- Na konto mene si dobio pitanje - rekla je Aneli.
- Sa mnom se igraš? Da ja želim da se igram ti bi se igrala - rekao je Janjuš.
- Da te vratim u mladost - rekla je Aneli.
- Imaš svoju ljubav i uživaj, ne dam svađu - rekao je Janjuš.
- Mislim da je Ena ponosna- rekla je Aneli.
- Uživaj u hotelu sa verenikom srećo - rekao je Janjuš.
- Da, da - rekla je Aneli.
- Što si ljubomorna - rekao je Janjuš.
- Nisam ja ti bolesnik, ti si bi- rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić