Gledam i uživam: Matora likuje Anitinom sunovratu! Aneli jedva dočekala da potkači Janjuša, pa dobila povratnu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

Sve ti je oprošteno što se tiče Anite.

- Gledam i uživam, nema lepše nego da gledaš kad neko sam sebe us*rava. Jedina je promena što više nije sa ženom nego sa muškarcem - rekla je Matora.

- Ja sam polupana i ne mogu da odgovara, sve ide na mene - rekla je Matora.

- Na konto mene si dobio pitanje - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa mnom se igraš? Da ja želim da se igram ti bi se igrala - rekao je Janjuš.

- Da te vratim u mladost - rekla je Aneli.

- Imaš svoju ljubav i uživaj, ne dam svađu - rekao je Janjuš.

- Mislim da je Ena ponosna- rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uživaj u hotelu sa verenikom srećo - rekao je Janjuš.

- Da, da - rekla je Aneli.

- Što si ljubomorna - rekao je Janjuš.

- Nisam ja ti bolesnik, ti si bi- rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić

